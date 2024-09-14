Названы главные ошибки Секретной службы США в день покушения на Трампа

Организованное внутреннее расследование выявило грубые нарушения в организации безопасности Секретной службой США, из-за которых стала возможна попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знакомых с отчетом

Собеседники журналистов пояснили, что агенты не приказывали местной полиции закрыть или ограничить доступ на крышу, куда проник снайпер. Их не убедили даже требования личных охранников Трампа.

Изначально сотрудники рассматривали идею создать визуальную преграду между зданием завода и трибуной, где выступал политик. Для этого они пригнали на место грузовики и развесили флаги. Но после проверки выяснилось, что машины развернули таким образом, что стрелок получил полный обзор.

Кроме того, действующие на месте группы снайперов расположили так, что обнаружили покушавшегося на Трампа только после первых выстрелов.

Также Секретная служба вместо создания единой системы связи с полицией находилась в командном пункте отдельно от правоохранителей. В результате силовики не могли отслеживать потенциальные угрозы в режиме реального времени и получать оповещения от дежурившей на месте местной полиции.

Но даже полученное сообщение о подозрительном мужчине, которое передали правоохранители вместе с фотографией, Секретная служба не стала распространять среди агентов, а только отправила снимок снайперам.

Журналисты уточнили, что данные расследования официально представят в конгрессе уже в ближайшее время. Но не дожидаясь этого, ряд высокопоставленных сотрудников Секретной службы объявили об отставках. Свои посты покинули помощник директора Управления операциями по обеспечению безопасности Майк Пати и руководитель высшего звена для обеспечения безопасности публичных мероприятий Джон Бакли.

Стрельбу по кандидату в президенты США Дональду Трампу открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Его ликвидировали снайперы после того, как он начал стрелять. Стрелок успел ранить политика в ухо, еще двух зрителей и убить двух человек.