Охранники Трампа предупреждали о опасности крыши, где находился стрелок

NBC: Секретная служба говорила об опасности крыши, с которой стреляли в Трампа

Ответственные за охрану бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники Секретной службы указывали на опасность открытого доступа к крыше, откуда подозреваемый в покушении на политика вел стрельбу. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал NBC News .

Собеседники журналистов пояснили, что здание принадлежит компании по производству стекла. При этом сама постройка примыкает к открытой для всех выставке Butler Farm Show.

Поэтому доступ к крыше оставался открыт для всех желающих. Специалисты на это указали еще во время подготовки к предвыборному митингу

«Кто-то должен был находиться на крыше или охранять здание, чтобы никто не смог забраться», — заявил один из источников, знакомый с планом подготовки мероприятия.

При этом он отметил, что здание не находится в периметре безопасности. Это расстояние стрелок легко преодолел выстрелом полуавтоматической винтовки.

Ответ на вопрос, как вооруженный стрелок-одиночка пробрался на крышу и открыл огонь по бывшему президенту страны, сейчас выясняют следователи.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что организация сотрудничала с местными правоохранительными органами по обеспечению безопасности мероприятия. В том числе, они предоставили группу снайперов, которых разместили на крышах близлежащих домов для устранения вероятных угроз.

Бывший президент США Дональд Трамп получил ранение уха во время стрельбы в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга со своими сторонниками. Подозреваемым в покушении стал 20-летний Томас Мэттью Крукс, ликвидированный снайперами. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.