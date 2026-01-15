Наемник из Нидерландов с позывным Хендрик назвал колумбийцев наиболее беспощадными головорезами на Украине. Именно они, по слухам, причастны к казням пленных. И это только небольшая часть того, в чем признался голландец в беседе с газетой De Telegraaf после возвращения с передовой.

Выплат от Украины никто не ждет

Настоящее имя Хендрика, судя по данным, изученным телеграм-каналом TrackANaziMerc, — Жерар Виссер, он жил в Гааге. Рассказ 40-летнего военного, который ранее служил в ВВС Нидерландов, вызвал бурную реакцию общественности.

Хендрик признался, что несколько раз приезжал на Украину. Сначала ему пришлось вернуться домой из-за ранения. После штурмовой операции серьезно повредил спину, но офицеры не стали эвакуировать товарища, а попытались вернуть его на поле боя.

В итоге наемнику пришлось самостоятельно договариваться с врачами, платить за лечение и уехать для восстановления. Украинское руководство не выплатило ему никакой компенсации за ранение.

Подобная практика — уже обычное явление для ВСУ. По словам Хендрика, родные наемников, прибывающих из-за границы, практически никогда не получают положенных выплат.