Нацистские лозунги и ножи под ребра. Как колумбийские наемники кошмарят украинскую армию
Наемник ВСУ Виссер: колумбийцы оказались самыми жестокими военными на Украине
Наемник из Нидерландов с позывным Хендрик назвал колумбийцев наиболее беспощадными головорезами на Украине. Именно они, по слухам, причастны к казням пленных. И это только небольшая часть того, в чем признался голландец в беседе с газетой De Telegraaf после возвращения с передовой.
Выплат от Украины никто не ждет
Настоящее имя Хендрика, судя по данным, изученным телеграм-каналом TrackANaziMerc, — Жерар Виссер, он жил в Гааге. Рассказ 40-летнего военного, который ранее служил в ВВС Нидерландов, вызвал бурную реакцию общественности.
Хендрик признался, что несколько раз приезжал на Украину. Сначала ему пришлось вернуться домой из-за ранения. После штурмовой операции серьезно повредил спину, но офицеры не стали эвакуировать товарища, а попытались вернуть его на поле боя.
В итоге наемнику пришлось самостоятельно договариваться с врачами, платить за лечение и уехать для восстановления. Украинское руководство не выплатило ему никакой компенсации за ранение.
Подобная практика — уже обычное явление для ВСУ. По словам Хендрика, родные наемников, прибывающих из-за границы, практически никогда не получают положенных выплат.
Встреча с колумбийскими головорезами
Во вторую поездку голландец попал в формирование неонацистов — 3-ю штурмовую бригаду, сформированную на базе нацбатальона «Азов»*. К нацикам его завербовали красивыми словами: «Это не тот „Азов“*, что был раньше. Он реформирован, очищен и отстроен заново». Военный поверил.
Уже на месте он встретил жестоких головорезов из Колумбии. Они создали автономную группировку внутри армии, никому не подчиняющуюся. Среди латиноамериканцев в «Азове»* оказалось много выходцев из наркокартелей, которые общались только между собой и участвовали в военных преступлениях.
«Хендрик слышал о военных преступлениях, даже о пытках и увечьях. Колумбийцы показывали ему фотографии обезглавливаний», — заявили журналисты.
Будучи наемником из Нидерландов, Виссер владел испанским, поэтому его прикрепили к колумбийским боевикам и поручили контролировать это сборище.
Чудом выжил и оказался дома
Перепалка случилась на третьи сутки в «тесном коллективе». Латиносы рано утром включили музыку своей родины на максимальную громкость, голландец попросил выключить. В ответ наемники пообещали ему «теплый колумбийский прием» — нож в ребра. Старший в группе буквально поднес оружие к европейцу и заставил его молчать.
Началась драка, разнимать которую пришлось украинским военным. После ЧП Виссера увели, а утром приказали отжиматься под сильным дождем. Потом наемник отправился в штаб «Азова»* и нашел там бандеровские флаги, свастику, нацистскую символику. Также голландец увидел, как командиры скандировали нацистское приветствие.
В итоге наемник решил сбежать из «Азова»* в другое подразделение — 4-й полк сил специальных операций. Там некоторое время выполнял задачи в Сумской области, а потом решил вернуться на родину.
Так боец, которому посчастливилось выжить, уже несколько месяцев живет в Нидерландах и возвращаться на Украину совсем не планирует. Кроме того, он назвал режим президента Владимира Зеленского «коррумпированной группировкой».
*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.