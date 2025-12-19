Боевик нацбата «Азова»* не смог получить в Приватбанке положенную ему денежную компенсацию за ранение из-за отсутствия рук. Ему придется дождаться установления протезов, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Силовик рассказал, что боевик является идейным нацистом, на передовую он отправился в 18-летнем возрасте. В боях в Харьковской области получил ранение и лишился рук, а также потерял банковскую карточку.

«По прибытии в офис Приватбанка для восстановления карты менеджер заявил ему, что необходимо взять в руки карту и сфотографироваться с ней, иначе выплат не будет. При этом держать карточку другому человеку нельзя», — уточнил собеседник агентства.

В банке предложили оформить доверенность, чтобы карточку смогли выдать на имя медицинского куратора. Здесь снова возникла проблема, так как без рук документ ему тоже не подписать. Теперь украинцу придется дождаться установки протезов, а раньше положенную компенсацию ему не получить.

Ранее бывший командир «Азова»* Максим Жорин рассказал, что украинские военные скоро начнут массово дезертировать, если им не повысят зарплату в 2026 году.

*Запрещенная в России террористическая организация.