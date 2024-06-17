Смертельная эстафета. НАТО провоцирует Россию ядерной гонкой
Политолог Самонкин: мир подходит к формату Карибского кризиса 2.0
НАТО откровенно угрожает России своим ядерным арсеналом. Альянс, не задумываясь о последствиях, устраивает провокации, тем самым вынуждая российскую сторону наращивать военно-промышленный потенциал. Похоже, планету снова охватывает ядерная гонка, которая чуть не погубила человечество в XX веке.
Ядерные угрозы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны показать миру свой ядерный потенциал и тем самым послать прямой сигнал врагам. Точное число ядерных ракет, которые собираются привести в боеготовность, пока не известно.
Североатлантический блок еще в 2022 году взял обязательство существенно увеличить численность сил быстрого реагирования. На прошлой неделе стало известно, что НАТО перевыполнил свой план и готов за 30 дней мобилизовать более 300 тысяч военных для боевых действий против России.
Также Столтенберг поддержал идею ограничить передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза, где они аккредитованы. Генсек назвал россиян, работающих в посольствах и консульствах, «сотрудниками спецслужб» и «офицерами разведки».
Зачем провоцируют Россию
Страны НАТО и до начала специальной военной операции позволяли себе подобные угрозы, напомнил 360.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.
Сейчас мы видим, как в НАТО не слышат позицию российского руководства, не обращают внимание, что Россия предупреждает о том, чтобы они не переходили на красные линии. Альянс, наоборот, еще больше провоцирует ситуацию посредством учений на границах Союзного государства, близко к границам России.
Юрий Самонкин
Политолог отметил, что с 90-х годов прошлого века Североатлантический альянс так расширился, что уже реально угрожает безопасности России. Помимо присоединения к себе Прибалтики, начались разговоры о включении в НАТО Грузии и Украины, других постсоветских республик. И все это — с целью создать «анти-Россию».
«НАТО все больше и больше позволяет себе агрессивные действия, которые направлены против России и провоцируют дальнейшую геополитическую эскалацию конфликта. Альянс наращивает военно-технический потенциал, используя и ослабляя Европу, пытается навязать ей поставки оружия», — пояснил Самонкин.
Интересно
Если западный военный блок продолжит провоцировать Москву, она будет отвечать усилением своего военно-промышленного потенциала, заверил политолог. Это важно для сдерживания НАТО и, самое главное, недопущения мировой войны.
К сожалению, из-за близорукости и неадекватности Запада сейчас мы наблюдаем гонку вооружений вроде той, что была в XX веке во времена холодной войны между США и Советским Союзом. Тогда, так или иначе, Запад все-таки пошел на попятную: стал договариваться, и третьей мировой не случилось.
Юрий Самонкин
Однако учитывая то, что сегодня у власти многих государств стоят политики новой формации, мир подходит к формату Карибского кризиса 2.0, подчеркнул политолог. Остается т надеяться, что Запад не станет применять ядерное оружие против России.