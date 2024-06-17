Смертельная эстафета. НАТО провоцирует Россию ядерной гонкой

Фото: Атомная бомба — близнец той, что сбросили на Нагасаки в 1945 году. Louie Palu / Global Look Press

НАТО откровенно угрожает России своим ядерным арсеналом. Альянс, не задумываясь о последствиях, устраивает провокации, тем самым вынуждая российскую сторону наращивать военно-промышленный потенциал. Похоже, планету снова охватывает ядерная гонка, которая чуть не погубила человечество в XX веке.

Ядерные угрозы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны показать миру свой ядерный потенциал и тем самым послать прямой сигнал врагам. Точное число ядерных ракет, которые собираются привести в боеготовность, пока не известно.

Североатлантический блок еще в 2022 году взял обязательство существенно увеличить численность сил быстрого реагирования. На прошлой неделе стало известно, что НАТО перевыполнил свой план и готов за 30 дней мобилизовать более 300 тысяч военных для боевых действий против России.

Также Столтенберг поддержал идею ограничить передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза, где они аккредитованы. Генсек назвал россиян, работающих в посольствах и консульствах, «сотрудниками спецслужб» и «офицерами разведки».