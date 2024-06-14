Столтенберг поддержал идею ограничить перемещение российских дипломатов в ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает усилия по ограничению передвижения «сотрудников российских спецслужб» по странам Евросоюза. Видео с его выступлением опубликовали на сайте альянса.

«Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают их движение», — заявил он.

Как отметили «Известия», Столтенберг называет российских дипломатов «офицерами разведки». Он добавил, что страны НАТО подготовили список новых ограничений против России в ответ на якобы «акты саботажа» против членов альянса.

В Евросоюзе рассматривают введение ограничений на перемещение российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы, отмечал RT.

Ранее Столтенберг рассказал, что сейчас во всех видах вооруженных сил НАТО 500 тысяч человек находятся в состоянии высокой степени готовности. До этого сообщалось о 300 тысячах.