В НАТО начали обсуждать приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность

Столтенберг: НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность

Фото: РИА «Новости»

Страны НАТО обсуждают вопросы приведения в боевую готовность ядерных боеголовок. Об этом в интервью британской газете The Telegraph рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности, но нам нужно консультироваться по этим вопросам», — процитировала газета Столтенберга.

Североатлантический альянс должен показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам, заявил генсек НАТО.

Военный блок ускорил перспективы начала новой мировой войны, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик уверен, что «пробуждение» наступит, и оно будет болезненным.

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