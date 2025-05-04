Наш дорогой прагматичный друг. Си едет в Москву на День Победы, что ему нужно?

В Россию 7–10 мая с официальным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Его приезд станет не только данью уважения памятной дате — 80-летию Победы, — но и укажет на позицию китайского лидера в отношениях с США и Европой. О значении поездки Си и возможных темах на переговорах с президентом Владимиром Путиным — в материале 360.ru.

Лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На переговорах с Путиным речь пойдет о дальнейшем развитии двустороннего партнерства и стратегического взаимодействия стран. «Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов», — указали в пресс-службе Кремля. Путин отмечал, что взаимодействие российского и китайского руководства играет важную роль и укрепляет стабильность в мире в условиях турбулентности.

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Что будут обсуждать Путин и Си Цзиньпин У России и Китая достаточно ровные отношения, хотя в приветственной части посланий главы государств зачастую обращаются друг к другу в дружеском тоне. На это в беседе с 360.ru указал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. «Не каждому руководителю государства, допустим, президент России или глава КНР пишет в таких дружеских тонах и начинает с формулировки „дорогой друг“», — обратил он внимание. Российско-китайские контакты развиваются, по словам политолога, рывками. После приезда Си Цзиньпина в Россию или Владимира Путина в Китай идет их активация, потом под влиянием внешних факторов отношения тормозятся.

Это касается так называемых газовых проектов, платежей за торговые сделки. И вызывается всегда внешними причинами, потому что Китай, как ни банально это звучит, тысячелетняя цивилизация и очень прагматичная страна. Геннадий Подлесный политолог

Подобные встречи, тем более на государственном уровне, добавил собеседник 360.ru, обязательно дают импульс того, чтобы между двумя странами улучшалось взаимодействие в торгово-экономической сфере. «Во-первых, нам точно нужно отладить вопросы, связанные с взаимными платежами, полностью отвязать от участия в них доллар. У нас есть совместные проекты, связанные с БРИКС», — напомнил Подлесный.

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Он обратил внимание, что в это же время в Москву приедет президент Бразилии Лула да Силва, чья страна сейчас председательствует в объединении. Скорее всего, его тоже — гласно или негласно — пригласят к обсуждению связанных с БРИКС вопросов.

В БРИКС сейчас довольно сложная ситуация в связи с конфликтом между Индией и Пакистаном. Нужно обсудить этот вопрос. Думаю, какую-то развязку предложат ведущие страны БРИКС. Геннадий Подлесный

Политолог также предположил, что Путин и Си Цзиньпин рассмотрят вопросы усиления военного взаимодействия между странами. «Вплоть до того, что, скорее всего, к нам могут приехать китайские специалисты — стажироваться в Генеральном штабе», — допустил он. Собеседник 360.ru напомнил о поддержке, которую оказала КНДР в ликвидации формирований украинских националистов в Курской области.

Думаю, этот пример показывает, что вооруженные силы любой страны, которые длительное время не принимали участие в боях, всегда будут нуждаться в том, чтобы получать самые достоверные последние данные, связанные с современным ведением боевых действий. Геннадий Подлесный

Китайские военные, сказал политолог, тоже должны быть заинтересованы в подготовке к новым формам ведения вооруженных конфликтов.

Подлесный добавил, что визит главы КНР также подстегнет развитие дальнейших культурных связей между Россией и Китаем. У стран очень много общего, в том числе коллективизм, который в свое время культивировался и в Советском Союзе. «Даже годы безвременья, когда мы пытались войти в „братскую“ семью западных народов, из нашего сознания всю общинность, коллективизм не вытравили. И действия наших героических воинов на СВО это доказывают», — подчеркнул политолог.

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Как отреагирует Запад на визит лидера КНР Любой визит Си Цзиньпина в Россию — очень сильный раздражитель для Запада, он вызывает недовольство, раздражение и подозрения. «Не случится ли то, что когда-нибудь случится: Россия и Китай заключат военно-политический союз и объединят мощь своих вооруженных сил? И тогда, естественно, НАТО покажется маленькой злобной собачкой, которая лает на большого слона», — объяснил Подлесный. Приезд лидера Китая он назвал прямым посылом прежде всего США и лично их президенту Дональду Трампу о том, что Си Цзиньпин не собирается «сдаваться на милость победителю».

Товарищ Си не будет целовать нижнюю часть спины господина Трампа, чтобы тот смилостивился и снизил тарифы. Естественно, этот приезд показывает, что Китай будет выдерживать политику торговой войны, которую предложил Трамп. Геннадий Подлесный

Политолог предположил, что в итоге США сдадут назад, поскольку сейчас потери от введения пошлин на китайские товары весьма значительны и выражаются для американцев в триллионах долларов. «И когда Си Цзиньпин приезжает в Москву в момент кризиса в отношениях между США и Китаем, это говорит о том, что он совершенно точно не будет следовать тому пути, который пытается навязать президент Трамп», — сказал Подлесный.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

На государственном уровне в Соединенных Штатах, скорее всего, сделают вид, что не заметили визита лидера КНР в Россию. Но подконтрольные демократам и республиканцам СМИ, допустил собеседник 360.ru, будут искать в этой поездке какой-либо изъян, постараются извратить ситуацию. «Потому что это, конечно же, является крайне негативным моментом во взаимоотношениях Китая и США. Естественно, они будут недовольны. Точно так же, как будут недовольны и лидеры европейских государств», — обратил внимание Подлесный. В Европе, отметил эксперт, надеялись, что Китай полностью перейдет на ее сторону: под влиянием конфликта интересов с американцами переместит торговую и экономическую мощь, начнет развивать взаимоотношения с европейскими государствами.

Европейцы, которые демонстрируют некую фронду в отношении США, попытались бы в такой ситуации выиграть нечто для себя. Все-таки китайский рынок и товары КНР на европейском рынке — это очень серьезные цифры в денежном выражении. Геннадий Подлесный

Запад, подчеркнул политолог, будет ревностно следить за действиями Китая в отношении России и пытаться обязательно добавить ложку дегтя в бочку с медом. «Вбросить что-нибудь этакое или устроить провокацию, чтобы несколько сгладить то впечатление, которое произведет на весь остальной — нормальный — мир государственный визит Си Цзиньпина, да еще в период, когда Зеленский угрожает терактом, уничтожением Путина и лидеров 20 стран. Поэтому я полагаю, что это будет для всех наших недругов очень серьезным и болезненным уколом», — заключил собеседник 360.ru.