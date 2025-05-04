Путин заявил, что отношения России и Китая укрепляют стабильность в мире

Взаимодействие российского и китайского руководства играет важную роль и укрепляет стабильность в мире в условиях турбулентности. Об этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что интересы России и Китая во многом совпадают.

«Сегодня они (отношения — прим. ред.), это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный», — подчеркнул российский лидер.

Президент рассказал, что 25 лет назад трудно было четко представить, какими станут отношения между двумя странами.

Ранее глава государства высказался о коварстве Запада. Он подчеркнул, что слова представителей «цивилизованного мира» расходились с делом. По его мнению, западные страны решили, что после развала СССР им нужно добить Россию.

Они планировали разделить страну на четыре-пять частей. Путин добавил, что спецоперация на Украине началась в том числе из-за неприятия Западом независимости и суверенитета России.