Северокорейские солдаты, которых некоторые бойцы назвали «берсерками», сыграли свою роль в освобождении Курской области. Это был не решающий фактор, но значительный. Сейчас остается вопрос их дальнейшего участия в украинском конфликте. Предположительно, военных из КНДР могут задействовать на других направлениях СВО, что подтвердили и представители власти. Для Киева и Запада ничего хорошего это, конечно, не сулит.

Последнее слово за Путиным Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение о дальнейшем использовании бойцов КНДР в зоне спецоперации остается за президентом. Как он решит, так и будет, но исключать этого не стоит. На данный момент корейские военнослужащие «завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам, к каким — узнаем позже». Как сообщило американское издание Military Watch Magazine, остается неясным, продолжат ли силы Северной Кореи действовать вместе с ВС России в Донбассе. «Принадлежность Курской области не оспаривается на международном уровне, что позволило КНДР поддерживать усилия России по отражению вторжения без каких-либо правовых нареканий, однако же участие в кампании в Донбассе позволит обвинить Пхеньян в боевых действиях», — написали авторы статьи.

Фото: РИА «Новости»

Оборона Брянской и Белгородской областей Военный контингент КНДР уже сыграл крайне важную роль в освобождении Курской области. Поэтому в любом случае его участие стало помощью, которую необходимо помнить и которая останется в российской истории. Соображения дипломатического толка, безусловно, могут накладывать ограничение на участие корейских солдат в СВО. Это касается прежде всего территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Хотя это российская территория, которую необходимо освобождать от оккупации, могут возникнуть определенные проблемы на международном уровне. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Однако у армии КНДР есть и другой путь для помощи российской армии. Не секрет, что киевский режим по наводке с Запада не оставляет попыток вторгнуться в другие российские регионы. Это касается Белгородской, Брянской и Курской областей. На их границах ВСУ по-прежнему собирают силы и прощупывают нашу оборону. Сергей Простаков

На Западе, добавил Простаков, по-прежнему рассчитывают на попытку военно-политического и даже террористического шантажа путем оккупации части российской территории. Потери ВСУ при этом никого ни в Киеве, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне волновать не будут. Контингенты из КНДР вполне могут стать важным резервом прикрытия госграницы России и помочь высвободить те силы, что ВСУ своей активностью жаждут сковывать в приграничье. И эти российские подразделения способны усилить группировку непосредственно в зоне СВО. Таким образом, с точки зрения международного права будут отсутствовать даже формальные причины для появления дипломатических проблем.

Фото: РИА «Новости»

Наступление России в зоне СВО Тем не менее никто не исключает, что северокорейские «берсерки» будут штурмовать Покровск или Сумы. Западная пресса последнее время активно пишет о подготовке ВС России к масштабному наступлению. Так, авторы The Wall Street Journal заявили, что улучшение погодных условий может помешать усилиям ВСУ удерживать линию фронта. По мнению журналистов, российские военные восстанавливают наступательный темп, после того как украинские войска ценой огромных потерь затормозили наше продвижение с начала 2025 года. Издание задается вопросом: сможет ли Украина продолжать удерживать линию фронта до лета, когда боевые действия обычно усиливаются? Здесь северокорейский фактор может сыграть свою роль.

Фото: РИА «Новости»

Освобождение Одессы Информация о присутствии союзных корейских войск в зоне СВО просачивалась давно. Из-за отсутствия доказательств Украина лепила откровенные фейки, брала мифических пленных, показывала какие-то документы, но ни одного запроса и ни одного официального международного действия по выяснению личности «пленных» сделано не было. Хотя, казалось бы, все международные институты ручные, признали бы малейшее доказательство. Но нет… столь откровенное вранье не стал использовать даже Запад. Это, кстати, свидетельство того, что корейские войска сражаются дисциплинированно и наше командование их грамотно применяет. Иначе отсутствие пленных и каких-либо доказательств у Киева за столько месяцев объяснить нельзя. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик, руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Будут ли северокорейцы дальше участвовать в СВО? — Нужно смотреть Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном: он подразумевает помощь при нападении одного или нескольких государств. Даже для Запада освобождение Курской области от украинских формирований никаких вопросов не вызовет. А вот дальше, по мнению Запада, КНДР идти нельзя, ибо это уже будет считаться агрессией на территорию другого государства, то есть Украины.

Фото: Военный парад в Пхеньяне. Yao Dawei/XinHua / www.globallookpress.com

— Но на новых территориях прошли референдумы о вхождении оных в состав России. — И корейцы абсолютно правомерно помогают освобождать российские земли, оккупированные врагом. Что касается признания этих территорий коллективным Западом и США, то эти господа столько всего «хорошего» сделали Северной Корее, что не думаю, будто корейцы хоть как-то обращают внимание на их мнение. Особенно учитывая то, что КНДР обладает ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами. Так что, думаю, новости о действиях северокорейцев мы еще увидим. — К тому же Ким Чен Ыну нужна боеспособная армия? — Именно. С опытом ведения современной войны, которая очень сильно меняется прямо во время СВО. Мир вообще, мягко говоря, нестабилен последнее время. Так что желание лидера КНДР иметь опытных солдат вполне понятно. А вот выйдут ли корейцы за пределы новых территорий — вопрос большой. Если для России это СВО по защите наших граждан и русскоязычного населения Украины, то дальнейшее участие армии КНДР будет выглядеть нелогичным. Хоть мы и приветствуем помощь союзников, благодарны им. Однако в случае обращения от жителей, к примеру, Одессы с просьбой о вхождении в состав России — договор с Северной Кореей снова вступает в силу. Как бы Запад ни пыжился, доказывая обратное.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— На Западе говорят о мнимой зависимости России от северокорейской техники и снарядов. — Никто не думал об обратном? О том, что это не наша необходимость, а предложение Северной Кореи? Судите сами: у них страна откровенно бедная, очень нуждается в работе. И тут мы даем заказы, обеспечиваем загруженностью предприятия. Не думаете, что корейцы сами это предложили, делают снаряды и простую продукцию дешевле, чем на наших заводах? Просто им это нужно и для развития, и для заработка. Да и участие их техники вполне логично — им же ее надо проверить в боевых условиях. Запад, даже не стесняясь, тестирует свою технику, новые тактики. Да и экономит на утилизации старых машин — те же первые «Леопарды» давно устарели. Их утилизация требует средств, а тут такой случай представился. К тому же к гражданам Украины там относятся как к манекенам на испытаниях. — Только манекены стоят дороже… — А Северная Корея предоставляет нам отнюдь не устаревшие модели. Проще говоря, Пхеньяну участие его армии, проверка техники и загруженность заводов нужна так же, а может, и больше, чем нам — помощь. Это абсолютно взаимовыгодное партнерство. И КНДР показывает себя как союзник, которого необходимо уважать.