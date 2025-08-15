«Нас тестируют на выносливость». Как Аляска встретила российских журналистов

До начала саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который пройдет на Аляске, остаются считанные часы. Сотни журналистов со всего мира прилетели в Анкоридж, чтобы вести трансляцию с места события. Среди них есть и представители российской прессы. Как их приняли на Аляске и почему минувшая ночь оказалась для сотрудников СМИ настоящим испытанием — в материале 360.ru.

Мест в отелях не хватило Больше 700 журналистов со всего мира прилетели на Аляску, чтобы освещать историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщила радиостанция KSKA. Далеко не всем из них хватило мест в отелях Анкориджа, которые накануне саммита забиты под завязку.

Фото: Wu Xiaoling / www.globallookpress.com

Некоторым представителям СМИ предоставили для ночлега одноэтажные дома с весьма простенькой обстановкой внутри. Другим повезло меньше. Например, немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер в соцсети с иронией отметил, что обстановка вокруг места его размещения оставляет желать лучшего. «На площадке перед мотелем можно снимать подкаст про убийства», — написал он. На размещенном Ронцхаймером снимке видно, что прямо перед выходом из мотеля стоят мусорные баки, а асфальт в некоторых местах покрыт ямами, залитыми водой. Сотрудников российской прессы разместили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center. Внутри здания оборудовали импровизированные апартаменты, однако назвать их комфортными можно только с большой натяжкой.

Фото: 360.ru

Душ без двери, раскладушки и никакого роуминга Условия для журналистов из России в Анкоридже оказались по-настоящему полевыми. Как сообщил RT, на стадионе работает открытая душевая, двери при этом нет. Чтобы прикрыть вход, представителям СМИ пришлось притащить деревянную доску. А вопрос с отсутствием горячей воды решить так и не удалось.

Фото: 360.ru

Выспаться накануне важного мероприятия у сотрудников российской прессы тоже почти не вышло: поначалу организаторы не выключали свет внутри стадиона, а после отдыхать мешал громкий гул вытяжки, сообщил корреспондент Егор Пискунов в Telegram-канале.

Кажется, нас тестируют на выносливость! Егор Пискунов журналист

Впрочем, даже мест для сна хватило не всем. По словам корреспондента кремлевского пула Life.ru, автора Telegram-канала «Юнашев Live» Александра Юнашева, журналистам пришлось выискивать себе раскладушки среди оставшихся. «Все ищут хоть какую-то койку, почти все занято. Напоминает сериал „Ходячие мертвецы“. Все, что у нас есть, это раскладушка. Гостеприимная Америка!» — высказался он. Многочисленные сумки с техникой сотрудники СМИ были вынуждены размещать прямо на полу, а штатив от камеры использовали в качестве гладильной доски.

На этом трудности не закончились. По словам продюсера RT Аси Мишновой, из-за санкций у журналистов из России на Аляске не работает роуминг, звонить можно только через Wi-Fi, однако на днях звонки в самых популярных в России мессенджерах также заблокировали. «Все оборудование мы вынуждены заряжать из собственных запасов пауэрбанков. Интернет очень медленный и плохой. Розеток катастрофически мало», — рассказала она. Финальным аккордом гостеприимства Анкориджа оказался завтрак, которым угощали журналистов из России. По их словам, он состоял из чипсов, небольшого количества фруктов и салата с тунцом. В качестве напитков сотрудникам прессы предоставили воду без газа.

Фото: 360.ru

Первые россияне внутри военной базы Элмендорф-Ричардсон В 17:28 по московскому времени стало известно, что российские журналисты в сопровождении американских военных выдвинулись на военную базу Элмендорф-Ричардсон, где будет проходить встреча Путина и Трампа. «Военные подтвердили, мы будем первым россиянами, когда-либо попавшими внутрь», — рассказал Пискунов в Telegram-канале. Перед началом мероприятия представителей СМИ собрала охрана Нацгвардии. Помимо проверки документов, участников события тщательно досмотрели в актовом зале базы. До саммита России и США остается всего пара часов. Встреча лидеров двух государств стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому).