Российских журналистов перед саммитом на Аляске поселили в спортцентре

Российских журналистов, которые будут освещать саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, разместили в спортивном центре университета Аляски Alaska Airlines Center. Об этом сообщил РБК .

В здании оборудовали импровизированные апартаменты для представителей прессы. В пресс-центре сотрудники российских СМИ пока не были, они посетят его позже и там встретятся с иностранными коллегами.

Ранее в Белом доме раскрыли время начала встречи российского президента с американским лидером. Саммит Путина и Трампа состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).

В российскую делегацию вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.