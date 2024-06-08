Сегодня 20:31 Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность Блогер «Голос Мордора»: ФРГ заговорила об увеличении армии из-за военной истерии 0 0 0 Фото: IMAGO / Cody Froggatt / News Images / Global Look Press Эксклюзив

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Власти Германии задумались о срочном пополнении численного состава вооруженных сил на фоне массового увольнения со службы кадровых военных. Выхода у страны оказалось два: возвращение призыва, как предложил министр обороны страны Борис Писториус, или поиск резервистов. Шансы ФРГ на успех и последствия подготовки страны к возможной войне в своей колонке для Telegram-канала 360.ru оценил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

План провалился до начала

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией, представит свои планы по реформированию бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее. Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится, подсчитали — прослезились.

Может быть, призывную систему в Германии сделать и можно, но очень вряд ли она будет достаточно эффективной, учитывая нынешнее состояние молодой части немецкого общества.

Борису, наверное, показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

В бой пойдут старики

Но увеличивать численность бундесвера надо, кадровая проблема огромная, которая сейчас усугубляется еще и тем, что идут массовые увольнения молодых людей из армии. Просто потому, что они шли в армию за льготами, зарплатами, социальным статусом, будущим, а вовсе не для того, чтобы сражаться за рейх, или уж тем более — за какие-то там демократические ценности. Тут ведь и убить могут, а зачем тогда льготы и все эти социальные статусы? Поэтому у герра Писториуса родилась новая гениальная идея — вернуть в бундесвер тех, кто служил там давно. И число тут немаленькое — 60 тысяч человек, что тоже вызывает определенные сомнения в реализуемости данного плана.

Резервы под ружье

Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Дама хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там точно есть.

Так вот, сия дама предлагает призвать… 900 тысяч резервистов. Как вам такой план? Вряд ли фрау Штрак-Циммерман вообще представляет, как это можно осуществить. В принципе, ей это и не нужно.

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона или Белого дома, — поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения. Но все-таки недооценивать военные потуги Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно. Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки генетическую память не пропьешь. *Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера включена Минюстом в список экстремистских материалов.