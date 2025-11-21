Мирный план США назвали смертью для ЕС: как Европа будет спасать свою шкуру

Новый американский мирный план по Украине ожидаемо вызвал у Европы самую негативную реакцию. По оценке Telegram-канала «Военная хроника», предложенный документ для ЕС/НАТО — это буквально смерть, но вместе с тем и без помощи США дальше воевать у них вряд ли получится.

«Истерика, обвинения в том, что Украину принуждают капитулировать. Для США это фактически возврат к челночной дипломатии времен Киссинджера», — пояснили авторы канала.

Суть ее в том, что сначала одной стороне продают один план, потом другой — совершенно иной. Чтобы всех все якобы устраивало, а после начинают искать точки входа. Но на этот раз, по оценке «Военной хроники», такая схема не сработает.

«Теперь так не получится. Для ЕС/НАТО американский план — это смерть. Но и воевать дальше без США невозможно. Так что перед западными акторами этой истории сейчас настолько неудобная вилка, что даже интересно, какое решение в итоге примут», — заключил канал.

Тем временем секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что обсуждал проект мирного плана США во время своей командировки в Штаты, однако не согласовывал его.

«Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической — организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не предоставлял. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре», — написал он у себя в Telegram.

Тут же он отметил, что публикации в СМИ о «согласовании» или «изъятии» пунктов не имеют ничего общего с реальностью.

Все это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций, заключил Умеров.

Также появились данные, что Европа решила разрабатывать свое контрпредложение о том, как закончить конфликт на альтернативных условиях.

По данным WSJ, авторы этого плана попытаются убедить Украину поддержать их предложение. А он будет создан так, чтобы быть более выгодным для Киева.

«Европа надеется подготовить проект в течение нескольких дней, но Киев пока не дал согласия присоединиться к нему», — пояснил источник издания.