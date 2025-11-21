Украина получит гарантии безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО

В публичной версии нового мирного соглашения по украинскому конфликту есть пункт о том, что Киев получит «надежные гарантии безопасности» без уточнений. Однако, по данным Axios , властям республики передали другую версию документа.

В ней указано, что любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России будет рассматриваться как нападение, «угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества».

При таком сценарии Штаты и американские союзники будут реагировать «соответствующим образом», в том числе с применением военной силы.

Эта гарантия для Украины будет действовать 10 лет с момента подписания соглашения, но срок может быть продлен по взаимному соглашению сторон.