Украина получит гарантии безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО
В публичной версии нового мирного соглашения по украинскому конфликту есть пункт о том, что Киев получит «надежные гарантии безопасности» без уточнений. Однако, по данным Axios, властям республики передали другую версию документа.
В ней указано, что любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России будет рассматриваться как нападение, «угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества».
При таком сценарии Штаты и американские союзники будут реагировать «соответствующим образом», в том числе с применением военной силы.
Эта гарантия для Украины будет действовать 10 лет с момента подписания соглашения, но срок может быть продлен по взаимному соглашению сторон.