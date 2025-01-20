«Гуманизму нет места в Молдавии!» — примерно так я бы охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в республике в связи с отказом Украины продлевать контракт на перекачку российского газа в Европу. Накануне молдавский президент Майя Санду выступила с осуждением гуманитарных поставок газа Приднестровью, назвав это нарушением режима международных санкций.

Санду — гражданка Румынии, победившая на недавних президентских выборах лишь ценой невероятных усилий западных махинаторов при подсчете голосов на избирательных участках, расположенных за пределами Молдавии — не уточнила, когда именно на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) наложили санкции. Поскольку от отсутствия там (как и во всей Молдавии) газа страдают исключительно местные жители, а вовсе не Россия.

На днях министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что при существующем расходе газа в ПМР осталось лишь на 11 дней. Уже с этого понедельника приднестровские школьники, возвратившиеся с зимних каникул, перешли на дистанционную форму обучения. Отапливать школы попросту нечем. Впрочем, в самой Молдавии, насколько мне известно, ситуация не лучше.

Со своей стороны, Россия выступила с инициативой обеспечения поставок газа в ПМР путем его закупки на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Об этом, в частности, написал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.