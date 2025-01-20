Мазохизм по-молдавски. Санду потребовала страдать без российского газа
«Гуманизму нет места в Молдавии!» — примерно так я бы охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в республике в связи с отказом Украины продлевать контракт на перекачку российского газа в Европу. Накануне молдавский президент Майя Санду выступила с осуждением гуманитарных поставок газа Приднестровью, назвав это нарушением режима международных санкций.
Санду — гражданка Румынии, победившая на недавних президентских выборах лишь ценой невероятных усилий западных махинаторов при подсчете голосов на избирательных участках, расположенных за пределами Молдавии — не уточнила, когда именно на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) наложили санкции. Поскольку от отсутствия там (как и во всей Молдавии) газа страдают исключительно местные жители, а вовсе не Россия.
На днях министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что при существующем расходе газа в ПМР осталось лишь на 11 дней. Уже с этого понедельника приднестровские школьники, возвратившиеся с зимних каникул, перешли на дистанционную форму обучения. Отапливать школы попросту нечем. Впрочем, в самой Молдавии, насколько мне известно, ситуация не лучше.
Со своей стороны, Россия выступила с инициативой обеспечения поставок газа в ПМР путем его закупки на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Об этом, в частности, написал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
«Расходы в этом случае, вероятно, будет компенсировать Москва. Предварительно планируется покупка около трех миллионов кубометров газа в сутки уже с января по апрель. Это может обойтись в 164 миллиона долларов», — отметили авторы публикации.
Все опять упирается в добрую волю Кишинева. Как прокомментировал сложившуюся ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чтобы предложенный вариант заработал, Молдавия должна обеспечить контрактование и подачу газа.
Фактическим ответом на инициативу Кремля стало вышеприведенное заявление Санду, осудившей гуманитарную помощь России. Кроме того, президент обратилась к западным странам с просьбой прислать на левый берег Днестра (то есть в ПМР) гражданскую миссию и заменить там российских миротворцев.
По сути, Кишинев решил брать пример с Киева, активно зазывающего к себе натовских «миротворцев». И то, что Санду назвала это «гражданской миссией», смысла происходящего не меняет.
Впрочем, натовцам из числа европейцев сейчас не до Молдавии, у них Трамп вот-вот обрушит всю конструкцию «порядка, основанного на правилах», что может стать началом конца Евросоюза и НАТО в том виде, как они есть сейчас.
Но все это никак не отменяет того факта, что ради того, чтобы угодить своим западным хозяевам, президент Молдавии в порыве какого-то необъяснимого мазохизма готова заморить собственный народ холодом и голодом. Европейский гуманизм он такой, привыкайте, граждане.