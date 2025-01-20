В Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа — событие, которое, как опасаются противники неистового республиканца, может обрушить всю столько лет выстраиваемую глобалистами систему порядка, основанного на правилах. Отныне правил больше нет, и это, пожалуй, единственное правило.

Одной из интриг сегодняшней церемонии до конца оставался вопрос, пригласит ли Трамп Зеленского. Поговаривают, украинский узурпатор предпринял все возможные шаги, чтобы получить заветное приглашение, но, так его и не дождавшись, сделал вид «не больно-то и хотелось». Мол, занят и вообще не время сейчас шастать по заграницам. Такое поведение Зеленского не осталось без внимания Дональда Трампа — младшего (сына нового хозяина Белого дома). Он не преминул заметить в одной из социальных сетей, что Киев трижды неофициально просил о приглашении и каждый раз получал отказ. «Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за нелепый чудак?» — саркастически написал Трамп-младший.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / Global Look Press

Стоит отметить, что попытки недопрезидента Украины вылезти из кожи вон, лишь бы понравиться новому «белому господину» в Вашингтоне, не остались незамеченными иностранной прессой. Французское издание Le Monde написало, что с тех пор, как состоялись президентские выборы в США, Зеленский начал подражать манерам Трампа и даже, говоря по-английски, использовать его речевые обороты. «Когда Зеленский поздравлял республиканца с победой на выборах в США, то написал: „Я ценю его приверженность и его подход ‚мира через силу‘ в международных делах“ — эта фраза заимствована из лозунгов Республиканской партии. Кроме того, в недавнем подкасте с Лексом Фридманом Зеленский общался в похожем стиле — прямолинейно и непринужденно, — обращаясь исключительно к американской аудитории, что, к слову, вызвало раздражение у части украинских слушателей», — уточили журналисты.

Фото: IMAGO/Niyi Fote / Global Look Press

Но показательное игнорирование Трампом всех попыток главы киевского режима заискивающее заглянуть ему в глаза вряд ли удостоилось бы такого внимания со стороны западных СМИ, если бы не одно но: фактически в лице Зеленского новый лидер США демонстративно отстраняется от всех политических сил на Западе, выступающих за продолжение военного конфликта на Украине. В этой связи напомним, что и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, усиленно искавшая контакта с Трампом до инаугурации, так и осталась ни с чем. На этом фоне усиливаются опасения глобалистов, что Трамп «сольет» Украину, а вместе с ней Европу, помешавшуюся сегодня на милитаризме и русофобии. Это уже, как ни крути, куда весомее и серьезнее, чем банальное нежелание видеть на своем празднике небритого пигмея в вечнозеленых футболке и штанах. Впрочем, не станем спешить с далекоидущими выводами. Дождемся первых указов нового президента США, ведь они обещают быть весьма знаковыми.