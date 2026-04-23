Манифест Palantir: национализм поднимает голову — кому в США это выгодно? Американист Наумов: идеология либерального мира уже не подходит для США

Компания Palantir, знаменитая своим софтом для слежки, опубликовала манифест в духе технократии с левым уклоном. Дошли даже до разделений наций на годные и негодные. Жаль, авторы плохо учили историю, иначе бы знали, к чему приводят такие идеи.

О чем манифест Palantir Американская компания Palantir Technologies опубликовала в соцсети X свой манифест. Его 22 пункта охватывают множество аспектов. Авторы в числе прочего настаивают, что Кремниевая долина должна участвовать в обороне США и создавать ИИ-оружие. От народа требуют не задумываться о моральной стороне политических решений, если они эффективны. Также предлагают ввести всеобщую службу в армии и спешно милитаризировать Германию и Японию. Дескать за их «обезвреживание» теперь приходится платить высокую цену. Кроме того, в тексте подчеркнули превосходство одних культур над другими: кто-то «творил чудеса», а иные «оказывались посредственными или, что еще хуже, регрессивными и вредными». Ну и, конечно, раз 10 сказано, что Соединенные Штаты круче всех, а давление на миллиардеров нужно прекратить. Все это — краткое изложение книги «Технологическая республика» гендиректора Palantir Алекса Карпа и руководителя корпоративных коммуникаций Николаса Замиски. Приписка под постом гласила: «Потому что нас часто об этом спрашивают».

Что хотели сказать авторы манифеста Palantir Многие эксперты посчитали манифест декларацией крайне правых взглядов. Хотя пока рано говорить, что американцев готовят к фашизму, но, скорее всего, среди элиты появился запрос на новую идеологию. Это неудивительно, ведь страна утратила свою гегемонию в мире, отметил в разговоре с 360.ru американист Алексей Наумов. «Идеология такого кросс-трансграничного либерализма, всеобщего либерального мира больше не обеспечивает США доминирование. Теперь необходимы новые подходы: как раз такой возврат к старому доброму национализму, приправленному современными технологиями и платформами», — пояснил Наумов. По его словам, не исключено, что некоторая часть правящей верхушки страны будет склоняться именно в сторону такого возрождения национализма, милитаризованного не только оружием, но и искусственным интеллектом.

Это технократы в сплаве с традиционными религиозными кругами. <…> Союз консерваторов и диких прогрессистов, технопрогрессистов, нацеленных на доминирование в новом меняющемся мире. Алексей Наумов

Манифест Palantir, вероятно, в будущем окажется частью общего дискурса Соединенных Штатов, предположил американист. И это станет одним из вопросов, по которому, что называется, будут конкурировать политические партии.

Кто такие Тиль, Карп и Замиски Питер Тиль Основатель Palantir Петер Андреас Тиль, более известный как Питер Тиль, — этнический немец, сын эмигрантов из Франкфурта-на-Майне. С юности подавал надежды в шахматах. В Стэнфордском университете получил степень бакалавра по философии и диплом доктора права. Вместе с веб-разработчиком Максом Левчиным в 1998 году основал систему онлайн-платежей PayPal, а в 2004-м предсказывал мировой финансовый кризис 2007–2010 годов. А еще заслужил титул «бизнес-ангела» Facebook* — он его первый внешний инвестор. За вложенные в соцсеть 500 тысяч получил 10,2% компании и место в совете директоров.

Когда в 2024-м наклюнулся проект «Олимпийские игры на стероидах», объявил, что будет спонсором. Шоу так и не состоялось, зато учрежденная им «Стипендия Тиля» работает: бизнесмен платит студентам 100 тысяч долларов, чтобы те бросили колледж ради запуска своего стартапа. Основатель Palantir — фанат классических комиксов. Он даже опубликовал большую статью с разбором знаменитого графического романа «Хранители» Аллана Мура и многосерийной манги Эйитиро Оды One Piece, или «Большой куш». Тиль считается наставником и ключевым спонсором 50-го вице-президента США Джей Ди Вэнса. В 2022 году он победил в предвыборной гонке в сенат от штата Огайо благодаря 15 миллионам долларов, которые пожертвовал техномагнат. Тиль, по некоторым данным, также настоял на том, чтобы его протеже написал мемуары — они моментально стали бестселлером.

Алекс Карп Александр Кэдмон Карп родился в Нью-Йорке в семье еврейского врача-педиатра и афроамериканской художницы. После того как выяснил, что его предки были родом из Германии, выучил немецкий и предпочитает говорить именно на нем. С Тилем познакомился и подружился во время учебы в Стэнфорде. В отличие от многих коллег из Кремниевой долины, Карп всегда открыто поддерживал военную мощь Запада и использование ИИ в оборонных целях. Также он «дослужился» до места в руководстве Бильдербергского клуба — закрытого форума главных финансовых воротил (конспирологи уверены, что именно они правят миром). Участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ведет здоровый образ жизни миллионера: плавает, катается на беговых лыжах и занимается боевыми искусствами. Недавно, в 2025 году, выпустил труд «Технологическая республика. Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада». Кстати, вслед за этим вышла книга о самом Карпе — «Философ в долине» — от экс-обозревателя вин Майкла Штайнбергера. Карп не раз осуждал прогрессивные способы мышления, называя их главной угрозой для Palantir в частности и Соединенных Штатов в целом. А сотрудников Google и других компаний, которые протестовали против военных контрактов, не стесняясь, клеймил предателями демократии.

Николас Замиска Николас Уолтер Замиска — выпускник Йельского колледжа и юридической школы, где получил степень доктора права. Писал для газеты The Wall Street Journal — работал в их штаб-квартирах в Гонконге и Нью-Йорке, специализировался на темах здравоохранения, фармацевтики и глобальных рисков вроде птичьего гриппа. Статьи хвалили за хорошую аналитику. Пришел в Palantir из идеологических соображений. Как раз тогда компании требовались люди, которые могли бы не просто продавать софт, но и объяснять правительству и обществу, почему сбор данных не нарушает гражданские свободы (или как минимизировать этот риск). Замиска попал под крыло Карпа и теперь считается его самым преданным соратником, особенно после того, как стал соавтором «Технологической республики». Занимает пост начальника отдела корпоративных связей, также числится юридическим советником в офисе генерального директора компании.

История Palantir Palantir Technologies основали в 2003 году. У истоков стояли Питер Тиль, Алекс Карп, Стивен Коэн, Натан Геттингс и Джо Лонсдейл. Все они нынче миллиардеры и входят в «мафию PayPal» — так в шутку назвали двадцатку экс-сотрудников системы быстрых денежных переводов. Свое название компания подрезала из трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Палантирами там звались магические шары. Они обеспечивали видеосвязь между владельцами, а еще давали возможность увидеть, что происходит в любом уголке мира. В прошлое тоже можно было посмотреть.

Компания разрабатывала аналитическое программное обеспечение для спецслужб и военных, которые с его помощью собирали нужную информацию. До 2008 года главным инвестором фирмы было ЦРУ, и Palantir пять лет работала исключительно на разведку. Позднее клуб заказчиков существенно расширился. Помимо Центрального разведывательного управления США, услугами Palantir пользовались ФБР, Министерство обороны, Военно-воздушные силы, Корпус морской пехоты, Военная академия, Командование специальных операций, Иммиграционная и таможенная полиция, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Основные продукты Palantir Самыми известными продуктами компании стали две программы. Первая — ранее известная как Palantir Government, а ныне как Palantir Gotham. Название снова взяли из классики, но теперь уже комиксов: это привет от вымышленного города Готэм-Сити, криминальной столицы родины супергероя Бэтмена и полчищ его врагов. Gotham — мощная аналитическая платформа для поиска скрытых связей в огромных массивах данных. Это своего рода суперпоисковик, который собирает информацию из разных источников: телефонные записи, банковские счета, соцсети, передвижение автомобилей, полицейские отчеты. Затем все данные объединяются в один профиль. Программа с помощью графиков и карт показывает, как заданные люди связаны друг с другом, где они бывают и с кем общаются. Считается, что благодаря Gotham спецслужбы и военные получили возможность предугадывать возможные угрозы или преступления.

Вторая «звезда» Palantir — Metropolis, ранее выступавшая под именем Palantir Finance. Это тоже из комиксов: в городе Метрополис живет Супермен. Платформа предназначена для глубокого анализа больших данных и ориентирована в первую очередь на финансовый сектор и коммерческие организации. Как и его «брат» Gotham, Metropolis собирает разрозненную информацию в единую систему. Находит скрытые связи, аномалии и тренды, которые сложно заметить. Затем с помощью сложных математических и статистических моделей разрабатывает торговые стратегии. Также используется для мониторинга внутренних угроз и анализирует коммуникации сотрудников.

Интересно У фанатов комиксов есть версия, что Метрополис и Готэм — на самом деле один и тот же город — Нью-Йорк, горизонтально разделенный пополам. Действия в первом происходят выше 14-й улицы, во втором — ниже. Плюс в классических изданиях события в городе Супермена обычно происходят днем, а Бэтмен бьется за справедливость ночью. Кстати, населенный пункт Готэм реально существует. Это английская деревня в графстве Ноттингемшир. Она часто фигурирует в народных рассказах о дураках.

Тайная «Лаванда» Пресса давно утверждает, что Palantir Technologies специально для Армии обороны Израиля разработала базу данных на основе искусственного интеллекта Lavender («Лаванда»). Она предназначена для автоматического поиска и идентификации целей. Система быстро принимает решения, может одобрять авиаудары по частным домам подозреваемых. Как Gotham и Metropolis, израильская игрушка способна обрабатывать огромные массивы разведывательной информации: номера телефонов, фотографии камер видеонаблюдения, геолокация, соцсети и так далее. Говорят, главным помощником тут выступал заблокированный в России мессенджер WhatsApp, но доказательств нет. Компания Palantir Technologies отрицает причастность к разработке Lavender, отдавая все лавры Минобороны Израиля.

Скандал со слежкой Нынешней весной хакеры с помощью искусственного интеллекта взломали Palantir Technologies. Оказалось, что основатели компании вовсю следили за мировыми лидерами и промышленными магнатами. Скрытое прослушивание вели через гаджеты, а также в автомобилях и самолетах. Взломщики говорили, что в цифровых недрах Palantir обнаружили тысячи часов разговоров президента США Дональда Трампа, его заместителя Джей Ди Вэнса и хозяина SpaceX и Tesla Илона Маска. Последний, кстати, когда-то был соучредителем компании вместе с Питером Тилем и другими, но сейчас у него нет доли в Palantir.

Если верить заявлениям хакеров, то Palantir вместе с ЦРУ якобы разрабатывала ядерное и биологическое оружие для Украины. ВСУ получили от компании ИИ-систему для определения целей для ударов по ним снарядами и ракетами. Кроме того, на совести американцев гибель палестинцев в секторе Газа. Однако, несмотря на то что взломщики обещали выложить все доказательства против Palantir в открытый доступ, документы так и не увидели свет. Куда и кому их передали, доподлинно неизвестно.

