Сегодня 04:12 Маленькая собачка за пазухой НАТО. Сбылось пророчество Задорнова о Западе 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

Литва

Россия

Запад

НАТО

История

Украина

Артисты

Писатель-сатирик Михаил Задорнов незадолго до смерти объяснил, почему Великобритания ополчилась на Россию, а Литва так и не стала самостоятельным государством. Спустя почти 10 лет интервью телеканалу «Красная линия» прозвучало, как пророчество, ведь вражда проявилась еще ярче и вылилась в вооруженный конфликт.

Влияние Запада на Россию Задорнов напомнил, что до насаждения западной культуры в России не было порнографии, казино, наркотиков и СПИДа. В музеях не стояли рамки безопасности. «По существу, Запад — это нечисть, которая распространяется и на нас. Что ни фильм голливудский, то гадость. Что ни литературное произведение то нечисть», — сказал он.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

При этом сатирик не хотел бы возрождать Советский Союз, особенно дефицит. Однако он уверен, что большие умы могли бы отсортировать достояние СССР и выбрать самое лучшее, что следовало бы тиражировать теперь. «Кто плюет в прошлое, того казнит будущее». — заявил он. Почему Запад ненавидит Россию Латвия, Литва и Эстония благодаря советской власти впервые получили независимость, многочисленные школы и дома культуры, но все перечеркнули. Задорнов сравнил Прибалтику с трусливой декоративной собачкой. Он рассказал о случае в парке, когда «насекомоподобный» питомец, находясь на руках хозяйки, лаял на игрушечный танк пробегавшего мимо мальчика, но оказавшись на земле, тут же замолкал.

Она прижала хвост и заткнулась. Она испугалась, у нее защиты нет. Вот это Литва: за пазухой она может лаять. Но стоит им получить настоящую независимость, они заткнутся мгновенно. Поэтому они историю искажают, Украина тоже. Михаил Задорнов

По его мнению, межнациональная вражда выгодна определенным политическим силам. Она приносит деньги. «На вражде легко делать деньги, прибыль. Когда есть границы, когда легко можно разделить, порвать финансовые цепочки, выделить бабки еще на… Но только очень одаренные могут на дружбе делать деньги, а таких пока маловато в мире», — сказал он.

Фото: Alena Kalita/Russian Look / www.globallookpress.com

Как отметил сатирик, проблема современного телевидения в том, что оно постоянно запугивает зрителей, чтобы закодировать и сделать из них рабов. Это происходит не только в России — так исторически сложилось, что англосаксы живут в еще большем страхе.

«Сегодняшние англичане — это четырежды изнасилованные в течение Средневековья местные жители. Вы посмотрите, для них страх, как для Карлсона варенье. Им Россия нужна для того, чтобы пугать самим себя, у них без этого циркуляция крови не работает», — сказал он. Задорнов напомнил, что американцы тоже вышли из англосаксов. Россияне же боятся только на обывательском уровне. «У них не хватит психологов с нами воевать. Я действительно считаю, что если [экс-министр обороны Сергей] Шойгу выдаст нашей пехоте костюмы зомби, и они попрут на америкосов из окопов, войны уже не будет, им всем лечиться придется», — сказал он. Свобода слова по версии Задорнова Задорнов утверждал, что не имел проблем с властью. Уйдя с центрального телевидения на развлекательный канал он продолжил выпускать острые шутки.

Ни разу я от власти не получал никаких обидок, и ни разу я не получал замечаний. Михаил Задорнов

По его мнению, свободы слова как таковой не существует, это очень лицемерное и придуманное понятие, необходимое торговцам-демократам. Оно лишь создает впечатление свободного общества. «Им нужно заткнуть пасть народу каким-нибудь хорошим словосочетанием. И вот „тупым американцам“ навсегда заткнули пасть. Они думают, что раз у них есть свобода слова, то они свободные люди. Это большая разница», — подчеркнул юморист.

Толерантность и другие слова-паразиты «Это то же самое, что лицемерие. Когда человека называют „толерантным“, мне непонятно — негодяй он, сволочь, злыдень или положительный человек», — заявил сатирик.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Он добавил, что слово «толерантность» пришло из латыни и означает «приспособление». В этом качестве очень заинтересован Запад. Выступил Задорнов и против слова «контент», особенно применительно к сфере образования. По его словам, из-за того, что оно непонятное, никто не станет нести за него ответственность.

«Иностранные слова навязывают, чтобы затуманить мозг. Это вирусы, попадающие в программу нашего развития», — сказал он. Слова «честь» и «достоинство» стали считаться устаревшими. В западных языках нет аналога «воле», оно непереводимо. То же — со словом «подвиг». На Западе есть только «героизм», за который награждают.