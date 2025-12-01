Сегодня 03:44 «Идиотская пропаганда» против мощи России. В Европе сравнили военный потенциал армии НАТО и ВС РФ В Европе оценили военный потенциал армий НАТО и России в случае конфликта 0 0 0 Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON / www.globallookpress.com Мир

Совокупная армия 30 стран НАТО против ВС России — кто победит? Французские эксперты сравнили военный потенциал альянса и россиян и впали в ступор, однако читатели расставили все по своим местам — Европа не имеет веса в этом вопросе, она не существует ни в геополитическом, ни в военном отношении, а скоро перестанет существовать и в экономическом.

Сравнительный анализ двух армий провели эксперты французского Института международных отношений ( IFRI ). Авторы документа опирались на базу данных «Военный баланс» Международного института стратегических исследований (IISS). Исследование носит теоретический характер, так как «совокупность вооруженных сил не обязательно составляет единую и сплоченную армию», отметило издание Le Figaro. Военный бюджет: ничья Согласно анализу IFRI, военные расходы России в прошлом году составили около 13 триллионов рублей, это примерно 145 миллиардов долларов. «С точки зрения паритета покупательной способности с Западом, эти расходы составили, скорее, 460 миллиардов долларов, что относительно эквивалентно совокупным военным расходам европейских союзников по НАТО в том же году», — отметили авторы исследования.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сухопутные войска: Европа проиграла Российские сухопутные войска обладают преимуществом в личном составе, их численность составляет около 950 тысяч человек, тогда как совокупная армия НАТО насчитывает около 750 тысяч военных. Этот разрыв усугубляется боеготовностью вооруженных сил, а также политической фрагментацией континента — перемещение по Европе войск весьма затруднено. Европа также проигрывает в средствах поддержки — у нее недостает артиллерии, ракет, ударных беспилотников и зенитных установок. «Несмотря на то, что Европа сохраняет качественное преимущество в подготовке, командовании и общевойсковой тактике, Россия имеет решающее преимущество в численности, огневой мощи, мобилизационном потенциале и устойчивости к истощению», — отметили аналитики IFRI.

Фото: IMAGO/Oliver Langel, Duesseldorf / www.globallookpress.com

Военно-воздушные силы: превосходство Европы «В воздушной сфере Европа обладает явным количественным и качественным превосходством», — посчитали авторы исследования. И тут же добавили, что для сохранения преимущества Европе потребуется масштабная поддержка США. У Европы — около 1500 боевых самолетов, у России — меньше тысячи, к тому же боевые машины НАТО превосходят российские по техническим характеристикам, отметили аналитики. Москва имеет большее преимущество в области противовоздушной обороны.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

Военно-морской флот: спорно По словам аналитиков, Европа обладает «неоспоримым качественным преимуществом», так как обладает большим флотом крупных надводных кораблей. Но показать свое превосходство флот НАТО не сможет из-за расположения России — она окружена большим количеством узких морей — Черным, Балтийским, Баренцевым. Главная же сила российского флота — подводные лодки, европейцы ограничены в средствах противолодочной борьбы.

Фото: Атомная подлодка «Вепрь» ВМФ РФ / РИА «Новости»

Воздушно-космические силы: Россия лидер, но есть «но» У России большое количество военных спутников, однако российский космический сектор якобы сильно пострадал от западных санкций, считают авторы исследования. «Большая часть спутникового парка России сегодня устарела или даже выходит из строя, а перспективы модернизации кажутся, мягко говоря, сомнительными», — отметили в материале.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ядерное оружие: ключевая роль у России Авторы подсчитали, что Россия имеет 1700 развернутых стратегических ядерных боеголовок и около 2600 в резерве. Ядерные державы Европы Франция и Великобритания совокупно насчитывают несколько сотен стратегических боеголовок каждая. В этой сфере Европа уповает только на США и соглашение о совместном использовании ядерного оружия. «Но если доверие к усиленному сдерживанию США будет серьезно подорвано или покажет свою несостоятельность, Европа пострадает <…> от стратегического дисбаланса с Россией», — предупредили в IFRI.

Читатели все расставили по местам Комментарии читателей издания Le Figaro однозначны — статья бесполезная, а сравнение однобокое. С русскими нужно вести дискуссию, чтобы избежать ошибок прошлого, считают французы. «Сравнение между объединенной Европой и изолированной Россией однобоко и нереалистично. Мы все еще можем мечтать о менее разобщенной Европе, но зачем притворяться, что мы верим, будто Россия — это гадкий утенок мира? Какие еще нужны доказательства, чтобы признать, что очень значительная часть мира поддержит Россию в случае начала открытого конфликта? <…> Для того, чтобы жить в мире, необходимо принимать и уважать культуру и образ жизни незападных стран», — выразил мнение пользователь.

Фото: Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» / РИА «Новости»

«Россия ориентирует свое экономическое развитие на восточные территории, которые изобилуют минеральными ресурсами. Она плевать хотела на Запад и уж тем более не хочет его завоевывать… Надо перестать распространять эту идиотскую пропаганду», — припечатал другой. Еще один француз призвал рассчитать вероятность войны с Италией или Испанией, ибо Россия никогда не была врагом Франции. Также автор комментария прозвал рассмотреть возможность ведения войны с исламизмом. С ним согласился другой читатель, он заявил, что угроза носит внутренний характер, в котором Россия не виновата. «Европа не имеет никакого веса в этих вопросах, она не существует ни в военном, ни в геополитическом отношении, а скоро перестанет существовать и в экономическом», — отметил комментатор. «Величайший стратег в истории Наполеон Бонапарт не преуспел в этом плане. Немцы в 1940 году обладали достаточными навыками и тоже провалились. За 2000 лет истории Франции никогда не удавалось завоевать Россию, а Россия никогда не хотела завоевать Францию. Идея о вооруженном конфликте рассчитана на дебилов», — резюмировал читатель.