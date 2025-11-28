После Ермака возьмутся за Зеленского. Сенатор рассказал, как США дожимают Украину

После увольнения главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака следующим шагом станет уход самого президента Украины. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал российский сенатор Владимир Джабаров.

Парламентарий полагает, что речь уже сейчас идет о полном разрушении киевской вертикали власти. Сенатор напомнил, что Зеленский уже подписал указ об освобождении Ермака от должности руководителя офиса, и добавил, что оба политика на протяжении всего времени работали в связке.

По словам Джабарова, Ермак фактически был «вторым номером» в структуре украинской власти. Поэтому версия о том, что он мог заниматься коррупцией, а президент якобы ничего не знал, не выглядит правдоподобной.

Сенатор Джабаров полагает, что вся ситуация вокруг коррупционного скандала на Украине, крупнейшего за последние годы, была инициирована со стороны США, которые дали понять Зеленскому, что «шутки закончились».

Украинская власть, добавил парламентарий, полностью нелегитимна — не только президент, но и Верховная рада.

В этой связи сенатор прогнозирует досрочные выборы и отмечает, что проводить их, по его мнению, придется в ускоренном режиме, чтобы в Киеве появился политик, который сможет подписать документы о прекращении конфликта на условиях, выгодных Москве.

Отставку Ермака Джабаров назвал самым тяжелым днем в политической карьере Зеленского и добавил, что потеря многолетнего соратника для украинского лидера «смерти подобна». Вместе с тем он не исключил, что в дальнейшем Великобритания постарается продвинуть на высший государственный пост бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

По оценке сенатора, на фоне этих процессов страна может оказаться на пороге нового «Майдана». Джабаров считает, что очередной уличный протест способен выдвинуть на первый план новую, временную фигуру, которая станет компромиссным вариантом для внешних игроков и части украинских элит.