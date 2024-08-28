Дело основателя Telegram Павла Дурова продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Признаюсь честно, я не ожидал такой реакции от западников, поскольку изначально было понятно, что это «заказуха». Но, видно, слишком сильным получился «зашквар», апростите за абсолютно уместную в этом случае блатную терминологию. Так что даже наиболее мейнстримные СМИ начали съезжать с темы и открыто критикуют французов.

Влиятельная американская газета The New York Times посвятила Дурову целую статью, указав, что «задержание основателя Telegram подчеркнуло исключительный статус приложения для обмена сообщениями в самом смертоносном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны». В свою очередь, французская Le Figaro прямо указала, что по аналогии с Дуровым Франция должна была задержать Маска, Цукерберга и руководство TikTok, поскольку на всех платформах, которыми владеют эти люди, «тоже много незаконного контента». «Если мы экстраполируем причины расследования на другие платформы, я не понимаю, почему Илон Маск, Марк Цукерберг или те, кто ответственен за TikTok, не были бы арестованы, ступив во Францию», — заявил в интервью эксперт по информационному контролю Дэмиен Личча.

Фото: Павел Дуров / Global Look Press

Кстати, что любопытно, бельгийский регулятор, которому от лица Еврокомиссии поручили «приглядывать» за Telegram, заявил, что с его стороны никаких претензий ни к мессенджеру, ни лично к Дурову нет. Из чего несложно сделать вывод, что все происходящее — откровенный произвол французских властей. Вопрос лишь в том, насколько арест Дурова можно считать их же инициативой. И вот тут начитается самое интересное. Как написала газета Le Canard Enchaîné, тот ужин, на который спешил в Париж основатель Telegram, должен был стать совместным с… президентом Франции Эммануэлем Мароном.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency / Global Look Press

Если это так, получается, что французский лидер буквально заманил Дурова в ловушку. А это уже «подстава» такого уровня, за которую в приличных домах Лондона, Парижа и Жмеринки все еще принято бить морду. Логично, что сам Макрон это всячески отрицает. Точнее, он даже никак не коммутирует тему с ужином, настаивая на том, что «арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, и это ни в коем случае не политическое решение». При этом Макрон отметил, что его страна продолжает быть привержена свободе слова, но «свободы реализуются в рамках, установленных законом».

Все бы ничего, но даже сами европейские юристы признают: никаких законных, я подчеркиваю, оснований для обвинений Дурова в том, что ему инкриминируют, попросту не существует. Потому логично, что Макрону никто не верит. Более того, из масштаба разразившегося скандала очевидно, что каким бы кретином ни был это галльский петух, так подставляться по собственной воле он бы не стал. Стало быть, его об этом попросили. А кто может обратиться к президенту Франции с просьбой, на которую тот не смеет ответить «нет»? Вопрос, что называется, риторический.

Более того, это уже не первый раз, когда Макрон ведет себя как бездумная марионетка США, пренебрегая интересами Франции ради выгод Вашингтона.

В свое время он безропотно проглотил потерю по воле США контракта на производство для ВМС Австралии нескольких атомных подводных лодок, а сумма там была ого-го какая. В этот раз поставил на грань срыва сделку по продаже 80 новеньких истребителей Rafale в ОАЭ на сумму 17 миллиардов долларов. В ответ на действия французов руководство Эмиратов заморозило процесс покупки, а все потому, что Дуров — не только гражданин ОАЭ, но и близкий друг заместителя премьер-министра страны Хамдана Аль Мактума.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Разумеется, дурачок Макрон об этом не подумал. У него вообще довольно сложно с когнитивными функциями. Будь это не так, Франция не лишилась бы с такой легкостью стразу нескольких африканских колоний (да-да, колонии все еще существуют, даже если официально так это не называется). Желая выслужиться перед мировой жабой глобализма, Макрон только что провел поганенькую во всех смыслах Олимпиаду, худшую по многим показателям за всю новейшую историю олимпийского движения. Все потому, что в политике он человек случайный, практически с улицы и по большому счету ничем, кроме умения носить костюмы, не отличается от Зеленского.

Фото: Press Office of Ukraine

Если последний довел свою страну до ручки и поставил на грань выживания, то первый как раз находится на пути к этому. Более того, на определенном этапе был даже весьма близок к тому, чтобы втянуть Францию в большую войну с Россией. До чего, надо сказать, не додумывались даже откровенно «отбитые» в смысле русофобии прибалтийские «львы». Кому как, а лично мне с Макроном все ясно, причем довольно давно. Единственный остающийся на сегодня вопрос заключается в том, будет ли он упорствовать в своем безумии и действительно отправит Дурова тюрьму. Или все же «протрезвеет» и отпустит того подобру-поздорову, хотя бы под подписку о невыезде. Видимо, сегодня мы это узнаем …