Павла Дурова доставили в суд

AFP: основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд

Pavel Durov
Фото: Pavel Durov/Global Look Press

Известного предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже. Об этом сообщило AFP.

По данным источника, срок предварительного задержания Дурова истек.

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