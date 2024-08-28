Известного предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже. Об этом сообщило AFP.
По данным источника, срок предварительного задержания Дурова истек.
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Павла Дурова доставили в суд
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