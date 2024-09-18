«Макрон их всех обвел вокруг пальца». Левые не добьются импичмента президента Франции

Во Франции разгоняют историю с импичментом президенту Эммануэлю Макрону. Однако реализовать этот сценарий не получится, рассказал 360.ru политолог Сергей Марков. Он объяснил, что французский лидер разыграл великолепную политтехнологическую комбинацию, обведя вокруг пальца своих конкурентов.

Макрона не подвинут

По словам Маркова, нет никаких шансов на отставку Эммануэля Макрона. Оппозиционные партии его не оттеснят — он лишь «кричат от боли», которую доставил им президент.

«Макрон разыграл великолепную политтехнологическую комбинацию — он не очень популярен, у него противников — большинство, он смог расколоть это большинство. Сначала он максимально помог левым — так, что протестные голоса ушли левым больше, чем правым. Это благодаря ему левые получили так много голосов», — объяснил Марков.

По его словам, президент отобрал все ресурсы у Марин Ле Пен и ее «Национального фронта». Французский лидер «жестоко, с двух сторон, ударами из центра и слева уменьшил их голоса так, что они не могут говорить о том, что они победили на этих выборах».

«Победили тогда левые <…>, а сейчас он таким изящным финтом кинул уже и левых. Левые очень старались компромиссно все делать, они дали очень компромиссную фигуру в качестве кандидата в премьер-министры, человека левого взгляда. Он такой технократ, к партии особенного не имеет отношения, центрист фактически. Но Макрон сказал — нет, никаких левых вообще, будут только от меня, назначил своего человека», — отметил собеседник 360.ru.