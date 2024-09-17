Макрон отправится на выход? Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте

Предложение о досрочной отставке главы государства выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция».

Процедура импичмента в Пятой республике, отметило издание, достаточно сложная. Сначала парламент должен утвердить право на импичмент. Для этого требуется не менее двух третей голосов. Затем проект передается на одобрение в Сенат. Лишь после этого создается Высокий суд во главе с председателем Национального собрания, который и может вынести такой вердикт. Для этого необходимо набрать те же две трети голосов.

Ранее 81 французский депутат от блока левых подписал призыв отправить Макрона в отставку.

В конце августа на митинге в центре Парижа протестующие потребовали сместить президента с должности, обосновав это тем, что за 45 дней после парламентских выборов так и не удалось собрать правительство.