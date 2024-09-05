Более 80 французских депутатов выступили за отстранение Макрона
Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию об отстранении президента Макрона
Свыше 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении французского лидера Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.
По информации журналистов, документ подписал 81 парламентарий от блока левых «Новый народный фронт».
Идея импичмента Макрону появилась после того, как глава государства отказался назначить премьер-министра из коалиции, занявшей первое место на выборах 7 июля. В партии «Непокорившаяся Франция» заявили, что отказ президента является самым беспрецедентным случаем в истории.
Ранее парижане вышли на митинг против Эммануэля Макрона. Акцию протеста устроили на площади Данфер-Рошро. Несколько сотен французов потребовали сместить лидера с должности. Людей возмутило, что после парламентских выборов власти так и не сформировали новое правительство.