Более 80 французских депутатов выступили за отстранение Макрона

Свыше 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении французского лидера Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo .

По информации журналистов, документ подписал 81 парламентарий от блока левых «Новый народный фронт».

Идея импичмента Макрону появилась после того, как глава государства отказался назначить премьер-министра из коалиции, занявшей первое место на выборах 7 июля. В партии «Непокорившаяся Франция» заявили, что отказ президента является самым беспрецедентным случаем в истории.

Ранее парижане вышли на митинг против Эммануэля Макрона. Акцию протеста устроили на площади Данфер-Рошро. Несколько сотен французов потребовали сместить лидера с должности. Людей возмутило, что после парламентских выборов власти так и не сформировали новое правительство.