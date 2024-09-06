Сегодня 15:28 Майор Кит. Как паранойя Запада погубила ни в чем не повинное животное Публицист Белов: паранойя Запада погубила ни в чем не повинную белуху Хвалдимира 0 0 0 Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / Global Look Press Эксклюзив

Мир

Когда пять лет тому назад, еще в 2019 году, все ленты информагентств облетела новость о том, что у берегов Норвегии обнаружили белуху, «шпионившую» против этой страны в пользу России, мы, не осознававшие тогда степени маразма и паранойи, до которой дошел уже к тому времени Запад, дружно посмеялись над сообщением и благополучно о нем забыли. Мы — да, а вот они — нет.

Мало того что животному, которое, по мнению «авторитетных» норвежских морских биологов, было едва ли не штатным сотрудником российской разведки, натренированным для «проведения военных операций», обнаружившие его норвежцы дали имя Хвалдимир — из сочетания слов Hval («кит») и Владимир (с намеком на Путина). Так еще экологическая организация OneWhale взяла на себя заботу о постоянном контроле за перемещениями «майора Кита», регулярно публикуя данные о его местонахождении. Последний раз белуху видели 22 июля 2024 года. Причиной столь пристального внимания к млекопитающему стал ремень, которым был опоясан кит, с расположенным на нем неким устройством — как предполагается, «для мониторинга» (что бы это ни значило). Первыми тревогу забили норвежские рыбаки, обнаружившие Хвалдимира в районе Хаммерфеста (север Норвегии). По их словам, кит был совсем ручным и активно шел на контакт с людьми.

Фото: Andrey Nekrasov/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Исходя из этих данных, и сделали единственно, как убеждены власти королевства, правильный вывод: животное — дрессированно, датчик — передатчик, стало быть, белуха — русский шпион. Обо всем этом очень красочно писала немецкая Bild, после прочтения заметки в которой мне в очередной раз захотелось добавить к ее названию приставку «де». И вот на днях то же издание сообщило, что «кит-разведчик» найден мертвым. Причем, как потом выяснилось, умер он отнюдь не своей смертью.

«На безжизненном теле кита, которое дрейфовало у берегов Ставангера на юго-западе Норвегии, были обнаружены огнестрельные ранения», — говорилось в сообщениях СМИ. Проще говоря, белуху хладнокровно убили.

Западная пресса не была бы западной, если бы тут же не поспешила обвинить во всем Россию и лично Путина. Я вообще давно обратил внимание, что, когда они пытаются сделать стиль изложения более хлестким, не пишут «Москва», «Россия» или «российские власти», нет: просто Путин. Как олицетворение всего того, что они так ненавидят и чего, похоже, очень боятся… «Безумный Влад прикончил кита. Владимир Путин приказал убить своего российского кита-шпиона после того, как тот сбежал в Норвегию. Белуха был найден мертвым с огнестрельными ранениями. Кит, подозреваемый в том, что он был российским шпионом, был хладнокровно застрелен после того, как сбежал от вооруженного отряда Путина», — написал британский таблоид Daily Star.

Честно говоря, уже и не понимаешь, как на такое реагировать. Кита, разумеется, очень жалко. Ему было-то всего 15 лет, по «китовьим меркам» — в самом расцвете сил, еще жить да жить. Он в этой истории — невинная жертва. Но в некоторым смысле куда жальче — чисто по-христиански — всех этих норвежцев, немцев и прочих британцев, окончательно уже, видимо, потерявших остатки разума. Что самое печальное —, скорее всего, белуху убил какой-нибудь обычный рыбак, наслушавшийся бредней про «русского кита-шпиона» и напуганный до грязных портков постоянно нагнетаемой в западных массмедиа истерией в духе «русские идут». И неважно, что киты не ходят, важно, что он был «русский», а русский для них сегодня — значит угроза.