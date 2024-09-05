Прощай, Хвалдимир. Как жил и погиб «русский кит-шпион»
Погиб легендарный белуха Хвалдимир. Пять лет назад его обнаружили у берегов Норвегии и заподозрили в шпионаже в пользу России. Находились даже те, кто утверждал, что это тренированный кит-убийца. О том, как мир узнал о Хвалдимире, почему ему дали столь необычное имя и чем морское животное занималось все эти годы, — в материале 360.ru.
Кит Хвалдимир: с чего все началось
Днем 26 апреля 2019 года неподалеку от самого северного города Европы Хаммерфеста заметили самца белухи. Кит вел себя необычно: совершенно не боялся людей и буквально терся о лодки. Последнее объяснялось тем, что он пытался снять с себя странную портупею.
Рыбаки сразу сообщили норвежским властям о животном и караулили его до прибытия специалистов. Когда с белухи срезали облегающую ременную сбрую, на которой, предположительно, крепилась экшен-камера GoPro, на пряжках обнаружили логотип и надпись: Equipment St. Petersburg — «Снаряжение Санкт-Петербург».
После освобождения кит не спешил уплывать. Хотя власти настоятельно просили публику не кормить животное и вообще оставить в покое, чтобы не подвергать стрессу, самой белухе нравилась людская компания. Он охотно угощался из рук, приносил выпавшие за борт предметы, играл с людьми, подводным дроном и даже с чайкой.
Русский кит-шпион
Тем временем бдительные любители теорий заговоров не дремали. Портупея для видеокамеры и надпись «Санкт-Петербург» закономерно подвела их к мысли, что белуха — обученный российский шпион. Удивительно, каким чудом они не заподозрили, что это человек в костюме кита.
Мгновенно появились специалисты, заверившие: кит сбежал из Мурманска и не просто шпион, а еще тренированный убийца. Ведь СМИ неоднократно писали, что и в США, и в России существовали военные программы обучения китообразных, причем российские тренеры занимались и непосредственно с белухами.
Более сдержанные граждане заявляли, что именно этот белуха охранял акватории Сочи во время зимних Олимпийских игр, но, не выдержав сурового обращения русских, удрал в свободные воды Норвегии. Были и более фантастические гипотезы о личном ките президента России Владимира Путина.
Россияне в ответ интересовались у фантазеров: «Вы правда думаете, что мы бы прикрепили к белухе что-то вроде адресника — дескать, пожалуйста, позвоните по этому номеру, если найдете нашего кита-шпиона?!» Вместо ответа служба безопасности полиции Норвегии начала расследование, которое, правда, так ничем и не окончилось.
Интересно
Куда вероятнее, что кит участвовал в исследованиях: с его помощью посредством видеокамеры ученые могли изучать морское дно, искать какие-то объекты. Тем более что в Санкт-Петербурге немало институтов и факультетов, связанных с океанографией. Не исключено также, что белуха сбежал от контрабандистов.
Как кит стал Хвалдимиром
Белуха тем временем продолжал заигрывать с людьми и требовать подношений — он явно недоедал. Жители Хаммерфеста «усыновили» животное и выделили на его пропитание отдельную статью расходов в городском бюджете. Общим голосованием пришельцу дали имя Хвалдимир: от норвежского hval — «кит», а «Димир» — от имени российского лидера.
Независимые журналисты провели собственное расследование и заявили, что Хвалдимир «почти наверняка был военнослужащим». Кита предлагали вернуть в Россию или поместить в заповедник в Исландии, где уже проживали две белухи из Китая. В конце концов Управление рыболовства снова потребовало отстать от животного.
Когда Хвалдимир попался на рыболовный крючок и получил травму, к нему направили профессионального дрессировщика китов: тот научил белуху подплывать к лодке и лежать у борта для оказания медицинской помощи. Еще для зевак начали устраивать ежедневные шоу кормления «русского шпиона».
Что случилось с китом Хвалдимиром
Кит достаточно скоро отъелся и со временем научился сам находить пищу. Он уже уплывал далеко от гостеприимных берегов Хаммерфеста, в августе его несколько раз замечали у города Алта на севере Норвегии.
Зоологи обнаружили у белухи травмы спины от гребных винтов. К тому же любопытные часто подплывали к Хвалдимиру и бросали в него разные предметы.
Интересно
Летом 2020-го защитники прав животных предложили норвежским властям отгородить один из фьордов и превратить его в безопасный заповедник для кита. Многие города были готовы стать спонсорами этого проекта, но в Управлении рыболовства стояли на своем: морской обитатель должен наконец стать диким животным.
Спустя год появилась «Команда Хвалдимира» — группа ученых и волонтеров, которые постоянно жили неподалеку от кита. Осенью 2021-го они объединились с защитниками животных в надежде выбить Норвежский китовый заповедник. Зимой выяснилось, что у белухи не осталось зубов: вероятнее всего, он лишился их, пока грыз фермерские лодки.
Прошлой весной стало известно, что Хвалдимир побывал на юго-западе Швеции. Ученые заметили, что белуха плыл вдоль скандинавского побережья с большей скоростью.
К лету кит снова вернулся в норвежские воды. Он продолжал оставаться любимцем публики, звездой YouTube и даже стал героем книги.
Все закончилось на исходе лета 2024 года: 31 августа легендарного кита-шпиона нашли мертвым на юго-западном побережье Норвегии, неподалеку от города Ставангера.
Официально причину смерти пока не назвали — ее выяснение может занять еще несколько недель, труп животного отправили на вскрытие. Зоозащитники утверждают, что на теле белухи присутствуют огнестрельные ранения. Две природоохранные организации, OneWhale и NOAH, подали заявление в полицию с требованием начать расследование.
«Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили фотодоказательства, включая крупные фото ран Хвалдимира. Их оценки убедительно свидетельствуют о том, что смерть кита наступила в результате преступного деяния, что требует немедленного вмешательства полиции», — подчеркнули зоозащитники.
Возможно, Хвалдимира застрелили браконьеры. Или русофобы…