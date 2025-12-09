Групповое фото, быстрый уход и никаких вопросов от прессы. Что именно испугало лидеров четырех стран настолько, что они отказались от стандартной пресс-конференции после «исторических» переговоров? Анализ их заявлений до и после встречи лишь усиливает подозрения: Макрон говорит о «картах», Мерц — о скепсисе, Стармер — об украинском праве решать, а Зеленский — о тупике. Складывается ощущение, что реальные договоренности были настолько неутешительными, что их решили скрыть за общими фразами.

В преддверии переговоров Накануне встречи глава Белого дома Дональд Трамп посетовал, что Зеленский не удосужился изучить мирное соглашение США, затягивая таким образом процесс переговоров по урегулированию конфликта. В ответ на критику Трампа Зеленский потребовал гарантии безопасности от Штатов, если стороны все же не смогут договориться. При этом перед встречей украинский лидер заявил изданию Bloomberg, что переговоры зашли в тупик. Перед визитом на Даунинг-стрит Мерц отметил, что «скептически относится к некоторым деталям» мирного соглашения. Он сообщил, что именно это лидеры и намерены обсудить на переговорах. По словам немецкого канцлера, судьба Украины — это судьба Европы.

Британский премьер заявил строго противоположное: «Вопросы Украины касаются только Украины. По его мнению, переговоры в Лондоне являются „критическим этапом на пути к миру“. Макрон перед встречей давил на то, что у Европы «много карт на руках», среди козырей он назвал экономические санкции против России. Французский президент продолжил делать вид, что европейцы хоть что-то решают.

«Решающие дни» для украинского конфликта Встреча Зеленского с лидерами трех крупнейших европейских держав продлилась не более двух часов. После окончания переговоров Мерц и Макрон сделали «важное заявление» по Украине и вышли. Политики отметили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения украинского конфликта. Примечательно, что обычно словоохотливые политики отказались от пресс-конференции. Пресс-служба президента Франции позднее сообщила, что на встрече обсуждали гарантии безопасности для Украины. В Елисейском дворце отметили, что встреча в Лондоне «позволила продолжить совместную работу» над мирным планом США. Согласно заявлению французов, работа уже близка к завершению, хоть и предстоит сделать многое для разработки гарантий безопасности и плана восстановления Украины.

По завершению переговоров лидеры вышли для групповой фотографии, после чего Мерц и Макрон покинули резиденцию британского премьера. После двусторонних переговоров со Стармером Даунинг-стрит покинул и украинский лидер, обнявшись на прощание с хозяином.

Пустые слова и ноль конкретики Представитель Даунинг-стрит по итогам переговоров заявил, что лидеры обсудили важность мирных переговоров под руководством США для европейской безопасности и отметили достигнутый прогресс. Обсуждение продолжится на уровне советников по безопасности. Также главы государств обсудили гарантии безопасности для Украины. «Лидеры согласились с тем, что, пока продолжаются дипломатические усилия, Европа должна поддерживать Украину, укрепляя ее способность защищаться от непрекращающихся атак, из-за которых тысячи людей остались без тепла и света. Они также обсудили положительный прогресс в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в заявлении.

После встречи Стармер созвонился с другими европейскими лидерами, чтобы сообщить им о текущей ситуации. «Все лидеры согласились с тем, что сейчас наступил критический момент и что мы должны продолжать наращивать поддержку Украины и экономическое давление на президента России Владимира Путина, чтобы положить конец этой варварской войне», — резюмировали на Даунинг-стрит.

Зеленский поблагодарил, но результаты не озвучил Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что лидеры «согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги». «Отдельно пообщались о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Спасибо лидерам за готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира», — написал Зеленский. Глава киевского режима заявил, что на встрече говорили о продолжении поддержки Украины, в том числе укреплении ПВО и энергетической помощи. «Также скоординировали наши последующие контакты в рамках коалиции желающих. Мы все понимаем, что коалиция должна сыграть свою важную роль в будущей архитектуре безопасности», — отметил Зеленский. Украинский президент выразил благодарность европейским коллегам за организацию встречи. Конкретных результатов Зеленский не озвучил, что говорит само за себя.

Мировые лидеры о встрече на Даунинг-стрит Польшу на переговоры в Лондоне не пригласили. На телеканале Polsat прошло обсуждение встречи с участием бывших высокопоставленных польских политиков. Участники пришли к выводу, что страну посчитали «слабее» Франции, Германии и Великобритании. По другой версии причина отсутствия приглашения — дистанция, которую страна держит последнее время с Украиной. Варшава давно отказалась от участия в подобных мероприятиях, поэтому игнорирование Польши в этом случае оказалось ожидаемым, хоть и неприятным моментом. Президент Финляндии Александр Стубб после встречи в Лондоне увидел прогресс в процессе урегулирования украинского конфликта. Но даже он признал, что нужно «больше времени». Переговоры на Даунинг-стрит Стубб назвал «плодотворными».

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у блока «есть средства и желание усилить давление на Россию», чтобы принудить ее сесть за стол переговоров. Особенно активно она настаивала на предложении Евросоюза о предоставлении репарационного кредита под залог замороженных российских активов. «Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — заявила фон дер Ляйен. Такое решение лидеры семи стран назвали наиболее «политически реалистичным решением» для удовлетворения неотложных финансовых потребностей Киева.

Реакция мировых СМИ: гнетущая обстановка и непростое положение Мировые СМИ на встречу в Лондоне отреагировали оперативно, но не особо позитивно. Британская пресса отметила напряженную обстановку и мрачное настроение европейских лидеров. «Все четверо ясно дали понять, что находятся в непростом положении, но им отчаянно необходимо удержать американцев на своей стороне, как бы ни было трудно», — отметила газета The Guardian. По версии Politico, американцы продолжают настаивать на том, чтобы Украина покинула Донбасс, как того требует России. В США работают над тем, как этого добиться. Территориальный вопрос остается самым проблемным в мирных переговорах. «Встреча в Лондоне не вселила большого оптимизма. <…> У европейцев возникла реальная проблема: они пытаются поддержать украинцев, которые подвергаются огромному давлению как на поле боя со стороны России, так и со стороны Дональда Трампа», — отметил телеканал Sky News.

Издание The New York Times сообщило, что лидеры на встрече надеялись укрепить позиции Зеленского на переговорах на фоне требований Путина о контроле над всем Донбассом. Также газета отметила дипломатическую напряженность между США и Европой, которую Трамп отстранил от решения украинского конфликта. Администрация Трампа вступила в «противоречие с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, ведущуюся нестабильными правительствами меньшинств, многие из которых попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию», говорится в стратегии национальной безопасности США, опубликованной на прошлой неделе. Материал в газете The Washington Post вышел под заголовком «Зеленский исключает возможность передачи земель России, отказываясь подчиняться Путину или Трампу». Украинский лидер заявил, что его страна не будет отдавать территории ни для ускорения мирных переговоров, ни для того, чтобы удовлетворить Вашингтон, ни под давлением Москвы. Это может означать провал последнего плана Трампа по прекращению войны, отметили авторы статьи. Телеканал CNN передал слова Зеленского, сказанные во время перелета из Лондона в Брюссель. Глава киевского режима заявил, что есть «небольшой прогресс» в направлении возможного окончания конфликта. Он пообещал направить окончательный план в США во вторник, 9 декабря. Из первоначального документа Трампа убрали «антиукраинские пункты» и сократили его до 20.

Даже кот Ларри почуял неладное Европейцы и россияне, помимо унылого лица Зеленского, отметили реакцию кота Ларри на приезд украинского лидера. Местная знаменитость удрал от порога резиденции, как только завидел приближающегося к нему президента Украины. «Видимо, в том, что коты хорошо распознают человеческую натуру, есть доля правды», — отметили в RT.

В соцсети Х комментаторы заметили дергающееся лицо Зеленского и предположили, что он «под белым порошком». «Зеленский продолжает ездить во Францию, Великобританию, Германию каждую неделю. Это уже не имеет значения, эти европейские страны больше ничего не могут сделать. Он приезжает не в поисках мира, а за деньгами», — отметил один из пользователей. «Опять под „волшебным белым порошком“. Опять», — заявил другой. «Зеленский едет в Лондон и Брюссель „в поисках мира“, но не ищет его там, где это действительно важно — в своей собственной стране или с лидерами, которые искренне хотят мира, такими как Дональд Трамп, Владимир Путин и некоторые другие. Вместо этого он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании. Единственное, что обнадеживает, так это то, что Зеленский больше не является участником реального мирного процесса. Его уже отстранили от него», — резюмировал третий.