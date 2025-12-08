Зеленский попросил гарантии безопасности после критики Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский после критики американского лидера Дональда Трампа снова перевел разговор на выпрашивание гарантий безопасности. Его слова привело агентство Bloomberg.
«Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ. Что будут делать наши партнеры (в случае якобы возможного возобновления конфликта — прим. ред.)», — сказал Зеленский.
Он добавил, что участники переговоров по мирному плану при посредничестве США все еще расходятся во мнениях по территориальному вопросу.
«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — отметил Зеленский.
Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами.
Зеленский выступил с таким заявлением после того, как Трамп признался, что «немного разочарован» Зеленским из-за того, что тот не ознакомился с мирным планом.
Ранее врач-нарколог Василий Шуров отметил, что перед переговорами с европейскими лидерами президент Украины выглядел рассеянным и подавленным.