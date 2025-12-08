Зеленский попросил гарантии безопасности после критики Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский после критики американского лидера Дональда Трампа снова перевел разговор на выпрашивание гарантий безопасности. Его слова привело агентство Bloomberg .

«Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ. Что будут делать наши партнеры (в случае якобы возможного возобновления конфликта — прим. ред.)», — сказал Зеленский.

Он добавил, что участники переговоров по мирному плану при посредничестве США все еще расходятся во мнениях по территориальному вопросу.

«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — отметил Зеленский.

Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами.

Зеленский выступил с таким заявлением после того, как Трамп признался, что «немного разочарован» Зеленским из-за того, что тот не ознакомился с мирным планом.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров отметил, что перед переговорами с европейскими лидерами президент Украины выглядел рассеянным и подавленным.