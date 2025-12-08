Трамп пожаловался, что Зеленский до сих пор не прочитал план США

Президент Украины Владимир Зеленский все еще не изучил мирное предложение США и затягивает процесс переговоров. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Цитату привело РИА «Новости».

«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», — сказал он.

Во время беседы с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди американский лидер отметил, что окружение президента Украины осталось очень довольно мирным планом США.

Трамп подчеркнул, что американские и украинские представители продолжают контакты об урегулировании конфликта. Зеленский также участвует в этом процессе.

Одним из важных условий, которое вошло в мирный план США, названо проведение новых выборов на Украине. Такие меры, считают в американской администрации, необходимы для успокоения народа. Также стало известно, что европейские союзники Украины подготовили встречное предложение к плану США.