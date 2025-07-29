Лекарство от наглости для Баку: как сломать планы Алиева о «втором фронте» на Каспии

Ситуация между Москвой и Баку становится все острее. Эксперты не исключают, что азербайджанские власти готовы открыть «второй фронт» на Каспии, заручившись поддержкой Турции и Великобритании. Однако и у России есть ощутимый рычаг давления, которым пришло время воспользоваться.

Антироссийская риторика Алиева Отношения России и Азербайджана продолжают накаляться. Во время выступления на форуме в Шуше президент Ильхам Алиев прямо назвал СВО оккупацией и порекомендовал киевскому режиму разработать план возврата территорий с применением силы, опираясь на азербайджанский сценарий в Нагорном Карабахе. Кроме того, он пригрозил подать международный иск к России из-за авиакатастрофы с самолетом Azal, рухнувшим в декабре прошлого года. Вишенкой на торте стала реакция Алиева на подарок от украинской журналистки, которая преподнесла шевроны украинских нацбатальонов в рамке. «Продолжайте так же», — произнес азербайджанский лидер. На этом фоне ряд местных СМИ выпустил публикации с выраженной антироссийской риторикой. Так, издание Minval в своем материале заявило, что теперь Азербайджан якобы диктует правила на Южном Кавказе. «Россия больше не игрок, не арбитр и не ориентир. Сегодня она в регионе никто», — написали авторы публикации.

Фото: РИА «Новости»

На чем держится наглость Баку Военкор Юрий Котенок уверен, что Алиев продолжит вредить России и делать это он будет не только через поддержку Киева, но и через диаспору внутри страны. В своем Telegram-канале он призвал Москву ответить на вызов. «Лекарство от наглости только одно — демонстрация силы, и не просто бряцание, а конкретные силовые меры. И несмотря на узкий коридор возможностей, варианты есть, чтобы в Баку ощутили бесперспективность и урон от лая в сторону России, я уже не говорю о прямой или косвенной подрывной деятельности», — указал Котенок. По словам военкора Дмитрия Стешина, наглость азербайджанских властей держится на их готовности открыть «второй фронт» на Каспии при поддержке Турции и Великобритании. «Задача нашего МИД — оттягивать, пока не лопнет. Возможно, учения России и Ирана на Каспии как-то разгрузят ситуацию. Теперь новость хорошая: у нас против Баку и его „второго фронта“ есть союзник», — отметил он. Плохой новостью Стешин назвал самую массовую, богатую и влиятельную «пятую колонну» в истории, которая сегодня существует в России.

Фото: РИА «Новости»

Политолог Вадим Трухачев напомнил, что в Баку уже хоронили с почестями азербайджанцев, воевавших на стороне киевского режима. Эксперт не исключил, что с подачи Британии Алиев может отправить под видом добровольцев крупное воинское соединение помогать ВСУ. Азербайджан может превратиться в Южную Эстонию по отношению к России. Остановить план Запада закрепиться на Южном Кавказе до 2035 года, разместив там военные базы НАТО, еще можно, указал в беседе с «Царьградом» политолог Аслан Рубаев. По его словам, для этого необходимо обозначить Баку и Еревану цену противостояния в ультимативной форме, закрыв все бизнесы армянских и азербайджанских диаспор на территории России. «Деньги диаспор — рычаг, который понимают все. <…> Далее необходимо перекрыть экономические и логистические кислородные каналы, от которых Баку и Ереван зависят», — пояснил Рубаев.