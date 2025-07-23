Азербайджан ищет союзников против России? Подписан военный договор

Турция и Азербайджан подписали соглашение о военной безопасности

Турция и Азербайджан заключили новый договор о военной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Министерства обороны на официальном сайте .

Документ стороны подписали на открытии международной оборонной выставки IDEF 2025 в Стамбуле.

Подпись на договоре поставили министр обороны Турции Яшар Гюлер и его азербайджанский коллега Закир Гасанов.

Соглашение нацелено на дальнейшее развитие оборонного партнерства между двумя странами. На встрече министры обсудили «вопросы региональной безопасности» и другие темы, которые представляли «взаимный интерес».

В последние месяцы отношения между Москвой и Баку обострились. Президент Азербайджана Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ. Он посоветовал Киеву «не соглашаться на оккупацию».

Кроме того, Алиев пригрозил России судом по делу о крушении лайнера AZAL.