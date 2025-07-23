Будет большое горе. Чем грозит превращение ВС Азербайджана в прокси-солдат Англии и Турции
В соцсетях появилось много сообщений о признании армии Азербайджана «лучшей в мире». По мнению военкора Александра Сладкова, в этом вопросе все не так просто. Он сравнил азербайджанских военных с российскими и обратил внимание на исторически сложившиеся различия в воинских традициях народов.
«Нет генетики. Мы, люди, по внешности все одинаковы, но кто-то внутри генетически торговец, кто-то бизнесмен, кто-то финансист (я условно выражаюсь). Есть нации созданные для набегов и засад, но не для долгой уничтожающей войны с штабным интеллектом и кровавыми штурмами», — сказал он.
По мнению Сладкова, генетика воина дана свыше: она отличается великими победами на Чудском озере, Куликовском поле, Бородинском поле, в Сталинграде и под Курском.
«При этом я не говорю, что азербайджанцы не бойцы, нет, личных качеств я не касаюсь. Воин, это уже профессия, это приданная с рождения философия, индивидуальная и коллективная», —подчеркнул военкор.
Военкор вспомнил, как в 80-х ему рассказали в военном училище, в каких странах генетически ограниченная армия. Например — в Германии.
По его мнению, сейчас в мире есть две армии, которые «бьются кость в кость» под всеобщие аплодисменты — «и не русские это начали». Именно они, по мнению военкора, несмотря на текущий конфликт, исторически и культурно близки и в идеале должны были бы составлять единую силу. С ними же должна быть и Белоруссия, жители которой, генетически способны стать потрясающими воинами.
«Если азербайджанских военных готовят в качестве прокси-солдат Англии и Турции в своем регионе, то для республики это будет связано с резким торможением развития и большим горем», — сказал Сладков.
В заключении он отметил, что не хочет «соседям горя», ведь матери павших солдат «плачут одинаково, какой бы национальности они не были».