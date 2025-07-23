Будет большое горе. Чем грозит превращение ВС Азербайджана в прокси-солдат Англии и Турции

В соцсетях появилось много сообщений о признании армии Азербайджана «лучшей в мире». По мнению военкора Александра Сладкова , в этом вопросе все не так просто. Он сравнил азербайджанских военных с российскими и обратил внимание на исторически сложившиеся различия в воинских традициях народов.

«Нет генетики. Мы, люди, по внешности все одинаковы, но кто-то внутри генетически торговец, кто-то бизнесмен, кто-то финансист (я условно выражаюсь). Есть нации созданные для набегов и засад, но не для долгой уничтожающей войны с штабным интеллектом и кровавыми штурмами», — сказал он.

По мнению Сладкова, генетика воина дана свыше: она отличается великими победами на Чудском озере, Куликовском поле, Бородинском поле, в Сталинграде и под Курском.

«При этом я не говорю, что азербайджанцы не бойцы, нет, личных качеств я не касаюсь. Воин, это уже профессия, это приданная с рождения философия, индивидуальная и коллективная», —подчеркнул военкор.