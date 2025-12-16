Гибель британского наемника на Украине сочли доказательством прямого участия Соединенного Королевства в конфликте. Телеведущий Владимир Соловьев призвал нанести удар, чем сильно напугал жителей Великобритании. За несколько дней они успели разочароваться в потенциале своей армии, спрогнозировать последствия ядерного удара и даже подыскать укрытия.

Ядерный удар по Великобритании Гибель 28-летнего десантника Джорджа Хули во время испытаний системы ПВО на Украине обсуждалась в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» 11 декабря. Телеведущий заявил, что британская сторона вдруг впервые признала гибель своего гражданина. Он напомнил, что наемники из Великобритании уже участвовали в попытке штурма Запорожской АЭС, но тогда это замалчивалось.

Минобороны Великобритании заявило, что младший капрал парашютного полка Джордж Хули погиб на Украине в результате трагического несчастного случая во время наблюдения за испытаниями новой системы обороны.

«Что они хотят, как они хотят? <…> Очевидно, что в скором времени разведка донесет точно, где находится место расположения британских подонков, и они все будут уничтожены. Никаких „Искандеров“ на это не жалко», — сказал он. Тему с ударом возмездия подхватил историк Андрей Сидоров. Он заявил, что официальное признание гибели британских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей на территории Украины следует рассматривать как повод для войны. Россия пока не сделала этого, потому что заняла выжидательную позицию.

Фото: РИА «Новости»

«Что ж, мы вполне можем нанести ядерный удар по Великобритании. Это действительно можно считать поводом для войны, так же как и разграбление наших суверенных активов», — сказал он. Британцы испугались угроз Соловьева В Великобритании рассуждения участников программы восприняли буквально. Профессор Университета Букингема Энтони Глис на страницах The Mirror подсчитал, что хотя лейбористское правительство и увеличило расходы на оборону до 62,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2025 году, включая 15 миллиардов инвестиций в модернизацию ядерного потенциала, Великобритания все равно не сможет ответить на российскую угрозу.

Мы слишком слабы, чтобы противостоять России. <...> В Великобритании больше сотрудников, контролирующих парковку, чем военнослужащих. Энтони Глис Профессор Университета Букингема

Генеральный директор компании Kromek Арнаб Басу согласился с Глисом в том, что модернизация британской армии продвигается слишком медленно. Из-за бюрократии результатов не видно до сих пор. «Реальность такова, что Великобритания, а следовательно, и весь мир, сталкивается с самой серьезной военной угрозой за последнее поколение. Неспособность предпринять решительные действия для подготовки к наихудшему сценарию может стать нашей самой большой ошибкой», — предупредил он. Ядерный удар по Великобритании: карта последствий Британские СМИ начали всерьез готовить своих читателей к ядерному удару. Сайт NuclearSecrecy.com выпустил «Карту ядерного оружия» на основе симулятора Nukemap, который способен дать объективную оценку потенциального ущерба.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Таблоид виртуально протестировал ядерную бомбу мощностью 800 килотонн из арсенала России. Если она упадет на Кембридж, максимальный удар придется на территорию в радиусе 2,97 квадратных километра, включая пригороды Гранчестер, Милтон, Тевершем и главный кампус университета. Все, что попадет внутрь огненного шара, испарится. Еще на 134 квадратных километра растянется зона с умеренными повреждениями, где обрушатся большинство зданий, вспыхнут пожары, погибнут люди. Чуть больше повезет третьей зоне площадью 384 квадратных километра, до которой дойдет слабая взрывная волна. Люди в ней получат ожоги третьей степени. Британцы начали готовиться к ядерной войне с Россией Международная комиссия по радиологической защите посоветовала до, во время и после ядерного взрыва прятаться в центре здания или подвале. Лондон с разветвленной сетью метро мог бы показаться безопасным местом, но это не так. Профессор международной политики в Лестерском университете Эндрю Футтер призвал не полагаться на подземку.

Вероятно, [лондонский метрополитен] не был бы достаточно глубоким в случае прямого попадания. Эндрю Футтер Профессор Лестерского университета

Современные бомбы гораздо мощнее тех, что использовались в годы Второй мировой войны. Даже станция метро «Хэмпстед» на глубине 58 метров находится слишком близко к поверхности. Специалист по национальной безопасности, бывший эксперт ВВС по ядерной защите Джин Стикко посоветовал читателям Daily Star избегать приближения к объектам США и НАТО. По его прогнозу, российская армия могла бы атаковать ключевые военные центры Телфорд, Плимут, Южный Йоркшир и ​​Барроу-ин-Фернесс. Самые безопасные в Великобритании места перечислили исследователи рынка недвижимости EMoov. Британцам посоветовали перебраться подальше от крупных городов в графство Корнуолл, города Уэймут, Фолкстон, Дувр, Маргит, курортный Клактон-он-Си, Бидефорд, приморский Феликсстоу, деревню Бриксворт и другие места в провинции. Самым надежным они назвали отдаленный остров Фула на Шетландских островах. Только он защищен от воздействия радиации, переносимой ветром.