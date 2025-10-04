Сегодня 02:48 Иголка в стоге сена с ядерным зарядом. Чем «Ярс» так напугал американцев и почему НАТО теперь думает дважды The National Interest: комплекс «Ярс» является одним из современных видов оружия 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Армия

Американский журнал The National Interest отнес российский межконтинентальный ракетный комплекс «Ярс» к числу самых передовых в мире образцов стратегических вооружений. Эта оценка западного издания обозначила ключевую роль комплекса в глобальном балансе сил. Но что сделало комплекс стальным гарантом суверенитета и какие технологические решения обеспечили ему столь весомую стратегическую позицию?

Невидимка с неотвратимым ударом Конструкторы заложили в комплекс два ключевых качества, превративших его в кошмар для любого комплекса ПРО. Они обеспечили «Ярсу» возможность скрытного базирования на мобильных установках и оснастили его уникальными средствами преодоления. Разработчики выбрали для ракеты твердотопливное оснащение, что значительно сократило время подготовки к пуску. А трехступенчатая конструкция дала комплексу огромную дальность полета, превышающую 11 000 километров, и колоссальную скорость до 30 тысяч километров в час. Тяжелые колесные шасси позволили рассредоточить пусковые установки по необъятным просторам страны и надежно укрыть их в лесных массивах. Такая неуловимость обеспечила комплексу высочайшую выживаемость даже в условиях гипотетического первого удара.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Как отметили американские специалисты, после пуска ракеты в дело вступает другая уникальная разработка — разделяющаяся головная часть. Одна ракета несет несколько боевых блоков индивидуального наведения, каждый из которых получил собственную термоядерную боевую часть. Каждый блок наводится на самостоятельную цель, а их полет сопровождается облаком ложных целей. Современные системы противоракетной обороны, по сути, неспособны отфильтровать реальные цели от этого потока помех. Однако «Ярс» — это не просто набор впечатляющих характеристик. Это тщательно выверенный инструмент большой стратегии, имеющий четкие исторические корни. Эволюция доктрины «гарантированного возмездия» «Ярс» создавали как эволюционное развитие предыдущей системы — ракеты «Тополь-М». Инженеры сохранили проверенные решения, но кардинально усилили боевые и эксплуатационные характеристики комплекса. Разработчики реализовали в новом комплексе принцип гарантированного ответного удара в его современном понимании. Мобильность и высочайшая выживаемость «Ярса» сделали бессмысленной любую попытку обезоруживающего удара по позиционным районам.

Фото: РИА «Новости»

Российское военное руководство продолжило активное развертывание и совершенствование комплекса на протяжении 2020-х годов. Регулярные учения с участием мобильных установок, включая сентябрьские маневры 2025 года, на практике отработали тактику скрытного перемещения и быстрого применения. Российское командование наглядно показало готовность стратегических ядерных сил к выполнению своих задач. По мнению авторов The National Interest, эти действия стали ответом на обострение международной обстановки и растущую геополитическую напряженность. Аргумент в диалоге с Западом Наличие высокотехнологичного «Ярса» опровергло расхожий тезис о России как о «бензоколонке с ядерным оружием». Комплекс наглядно продемонстрировал способность страны создавать и массово производить передовые системы вооружений. Российское руководство получило в свое распоряжение мощный инструмент стратегического сдерживания. Система подобного класса заставила альянс НАТО тщательно рассчитывать свои действия и избегать излишнего давления на Кремль.

Фото: РИА «Новости»

Текущая геополитическая обстановка подтвердила актуальность старого принципа — с позиции силы ведут переговоры лишь с равным по мощи противником. «Ярс» обеспечил России эту позицию в диалоге с коллективным Западом. Давление со стороны западных стран постепенно уступает место пониманию необходимости поиска компромиссных решений. Система типа «Ярс» создала прочную основу для переговоров сначала по украинскому урегулированию, а затем и по другим спорным темам.