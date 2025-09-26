Мощь вероятного ядерного удара по Кембриджу ужаснула британцев

В случае удара российской межконтинентальной баллистической ракетой комплекса «Тополь» по Кембриджу последствия будут катастрофическими. На это указали в материале британского издания Express .

Журналисты отметили опасения многих аналитиков по поводу рисков новой мировой войны с применением ядерного оружия. В статье упомянули в том числе ракету «Тополь» с мощностью 800 килотонн.

«Ее падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия», — подчеркнули авторы статьи.

Они добавили, что площадь огненного шара от взрыва, который образуется на месте удара, составит почти три квадратных километра. Внутри него не останется ничего живого — все буквально испарится.

Президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова не на словах ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Его предложение по ДСНВ может оказаться последним рубежом перед надвигающимся ядерным хаосом.