Мощь вероятного ядерного удара по Кембриджу ужаснула британцев
Express: в Британии проанализировали последствия удара МБР «Тополь» по Кембриджу
В случае удара российской межконтинентальной баллистической ракетой комплекса «Тополь» по Кембриджу последствия будут катастрофическими. На это указали в материале британского издания Express.
Журналисты отметили опасения многих аналитиков по поводу рисков новой мировой войны с применением ядерного оружия. В статье упомянули в том числе ракету «Тополь» с мощностью 800 килотонн.
«Ее падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия», — подчеркнули авторы статьи.
Они добавили, что площадь огненного шара от взрыва, который образуется на месте удара, составит почти три квадратных километра. Внутри него не останется ничего живого — все буквально испарится.
Президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова не на словах ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Его предложение по ДСНВ может оказаться последним рубежом перед надвигающимся ядерным хаосом.