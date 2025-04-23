Делегация Украины проведет встречу в Лондоне со спецпосланником США Келлогом

Делегация Украины встретится в Лондоне со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщило Agence France-Presse .

«Украинская делегация встретится со спецпосланником Трампа Келлогом в Лондоне», — заявил источник журналистов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Келлог отправится в Лондон для участия в переговорах по украинскому конфликту. Госсекретарь Марко Рубио посещать мероприятие отказался.

Также в лондонских переговорах не будет участвовать другой спепредставитель Трампа — Стив Уиткофф. На этой неделе он должен посетить Россию.

Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что отказ Рубио от участия во встрече в Лондоне продемонстрировал нежелание Трампа учитывать интересы Украины. По мнению парламентария, это не просто политический сигнал — в США осознали, что с украинской стороной невозможно договориться.