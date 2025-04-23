Делегация Украины проведет встречу в Лондоне со спецпосланником США Келлогом
AFP: делегация Украины встретится в Лондоне со спецпосланником США Келлогом
Делегация Украины встретится в Лондоне со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщило Agence France-Presse.
«Украинская делегация встретится со спецпосланником Трампа Келлогом в Лондоне», — заявил источник журналистов.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Келлог отправится в Лондон для участия в переговорах по украинскому конфликту. Госсекретарь Марко Рубио посещать мероприятие отказался.
Также в лондонских переговорах не будет участвовать другой спепредставитель Трампа — Стив Уиткофф. На этой неделе он должен посетить Россию.
Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что отказ Рубио от участия во встрече в Лондоне продемонстрировал нежелание Трампа учитывать интересы Украины. По мнению парламентария, это не просто политический сигнал — в США осознали, что с украинской стороной невозможно договориться.