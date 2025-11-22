Сегодня 05:11 Костюм мухи вместо платья, оскорбления и слезы. Как прошел самый скандальный конкурс «Мисс Вселенная — 2025» 0 0 0 Фото: Instagram*/missuniversethailand Мир

Конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2025» сопровождался огромным количеством скандалов и курьезов. Все забыли о «злой России», наблюдая за выходками организаторов из Таиланда и победой «тупой» участницы из Мексики. Как прошел парад талантов и безумия — в материале 360.ru.

Траур в Таиланде Местом проведения выбрали тайский город Нонтхабури. С самого начала все пошло не так: из-за смерти королевы-консорта Сирикит в стране объявили траур, поползли слухи о переносе конкурса. Только за месяц до финала организаторы объявили, что все в силе, просто мероприятия проведут не так пышно, как ожидалось.

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Участниц отобрали на национальных конкурсах красоты, однако были и исключения. Впервые на «Мисс Вселенная» поехала девушка из несуществующей страны — Ямилекс Эрнандес представила место под названием Latina. Конго, Польша, Китай, Тринидад и Тобаго заменили участниц. Большинство не поехали на конкурс по личным причинам, конголезка Дебора Джема лишилась титула за отказ подписать контракт. Модель Сахар Биньяз из Ирана передумала выступать, когда узнала об аресте своего национального директора. Дебют Палестины Для пяти стран участие в конкурсе красоты проходило впервые: Кабо-Верде, Майотта, Нигер, Руанда и Палестина. Внимание прессы приковала последняя. Модель Надив Аюб уже участвовала в конкурсах красоты. В 2022 году она стала первой палестинкой, завоевавшей титул «Мисс Земля — Вода» на конкурсе «Мисс Земля». Аюб критиковали за неудачный момент, чтобы выступать, и сомнительную связь с исторической родиной — она родилась в США, имела гражданство Канады, жила в Дубае. Журналистов смущали также пробелы в биографии модели, особенно личной жизни.

Фото: Instagram*/missuniverse

Только перед финалом вскрылись неудобные факты — издание The New York Post сообщило, что в 2016 году она вышла замуж за Шарафа Баргути, сына печально известного лидера ФАТХ, отбывающего пять пожизненных заключений в Израиле за организацию терактов, в результате которых в 2001 и 2002 годах погибли пять человек. Само выдвижение Аюб тоже вызвало вопросы. Оказалось, что она не побеждала в национальном отборе — модель короновала ею же возглавляемая дубайская организация «Мисс Палестина». Это не помешало Аюб войти в первую тридцатку. «Мисс Израиль» пожаловалась на угрозы Мелани Шираз из Израиля столкнулась с травлей. В интернет попало фото со сцены на одном из этапов конкурса, где она якобы посмотрела на соперницу из Палестины свысока. Ей пришлось отбиваться от ярых пропалестинских протестующих и получать в соцсетях оскорбительные сообщения о Гитлере. «Это не только угрозы убийством, но и угрозы сексуального насилия. Я и раньше сталкивалась с антисемитизмом, но не думала, что все будет настолько серьезно», — сказала она.

Фото: Instagram*/missuniverse

Шираз назвала реакцию публики неадекватной, а попавшие в Сеть кадры отредактированными. Она стояла на большом расстоянии от Аюб и не смотрела в ее сторону. Имея опыт адвоката Калифорнийского университета в Беркли, участница «Мисс Вселенной — 2025» от Израиля оценила риски и усилила охрану перед финалом. Скандал на «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде: извинения за «тупую» Завидную сплоченность участницы конкурса показали, когда во время церемонии вручения лент национальный директор конкурса «Мисс Вселенная Таиланд», бизнесмен Нават Итсарагрисил разругался с мексиканкой Фатимой Бош из-за того, что та не показывала в соцсетях Таиланд. «Мы уважаем вас, так же как и вы должны уважать нас. Я здесь представляю свою страну, и это не моя вина, что у вас возникли проблемы с моей организацией», — заявила модель. Итсарагрисил ответил, что сначала участница должна выслушать его, а потом спорить. В продолжение перепалки он назвал Бош тупой. Не стерпев оскорблений, девушка вышла из зала. За ней ушла «Мисс Вселенная — 2024» датчанка Виктория Кьер Тейлвиг и другие участницы. Видео перепалки завирусилось в TikTok и подняло проблему неуважения к женщинам. Конкурсантки стали активно комментировать произошедшее в СМИ, высказывание Тейлвиг даже стало символическим: «Неважно, есть ли у вас большая мечта или корона. Если это лишает вас достоинства, вы должны уйти». Итсарагрисил слезно просил прощения.

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы высказаться по поводу произошедшего. <…> Думаю, вы должны понимать, что давление очень сильное, ведь я иногда человек. Я не могу себя контролировать. Кстати, я не хотел никому причинить вред. Нават Итсарагрисил Директор конкурса «Мисс Вселенная Таиланд»

Президент «Мисс Вселенная», мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту объявил, что максимально ограничит участие провинившегося в мероприятиях конкурса. Кроме того, из-за утраты доверия оргкомитет конкурса решил отмежеваться от «Мисс Гранд Интернешнл» — конкурса, который проводится в Таиланде с 2013 года и гендиректором которого является Итсарагрисил. Расизм на «Мисс Вселенная — 2025» Организатора ожидаемо раскритиковали в соцсетях, а потом захейтили одну из его же ненавистниц. Комментируя ссору Итсарагрисила и Бош, «Мисс Вселенная — 1996» Алисия Мачадо случайно назвала мужчину китайцем. Когда подписчики указали на ошибку, она перед камерой оттянула уголки глаз и заявила, что считает всех людей с таким разрезом выходцами из Китая. Первая американка венесуэльского происхождения, завоевавшая титул «Мисс США», Ноэлия Фойгт обрушилась на Мачадо. Она заявила, что разочарована выходкой модели и конкурсом в целом.

Фото: Instagram*/missuniversethailand

«Ее заявления о Таиланде, тайцах и азиатских общинах были совершенно неуместными, оскорбительными и ложными. Мир красоты уникален и полон страстей, но в последние дни уровень драмы и негатива в интернете зашел слишком далеко», — сказала модель. Реклама казино Бизнесмен отличился не только тем, что обозвал «Мисс Мексика». Итсарагрисила вызвали на допрос в полицию из-за того, что конкурсантки снимались в рекламе онлайн-казино в своих отелях, в его офисах прошли обыски. После недолгого разбирательства оргкомитет 74-го конкурса «Мисс Вселенная в Таиланде» сделал официальное заявление, в котором открестился от связей с незаконной рекламой. По его версии, рекламная акция прошла по инициативе вышестоящего начальства. «Организация „Мисс Вселенная“ (MUO) продвигала одного из своих спонсоров, связанного с онлайн-казино, — деятельность, которая строго незаконна в соответствии с законодательством Таиланда», — объявила пресс-служба конкурса. Кто представлял Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» От России в Таиланд поехала 22-летняя Анастасия Венза из Подмосковья. Она работала моделью с 13 лет, снималась для известных брендов, после школы поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. В начале октября заработала титул «Мисс Россия».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

На международном соревновании российская участница выбыла после дефиле в национальных костюмах. Она не успела войти в топ-30, но и в хронику скандалов «Мисс Вселенная — 2025» тоже не попала. Венза смогла достойно выступить на конкурсе и не потерять лицо. Россиянка стала примером того, как нужно себя вести, не прогибаясь под жюри. Дефиле на «Мисс Вселенная — 2025»: самые странные наряды Белое платье Вензы от дизайнера Игоря Чапурина, расшитое золотом и кристаллами, смотрелось скромно на фоне остальных. При этом оно оказалось самым элегантным среди вычурных и довольно странных нарядов других девушек. «Мисс Норвегия» Леонора Лисглимт-Редланд нарядилась лососем, «Мисс Вьетнам» Хыонг Жанг Нгуен — чайником. «Мисс Аргентина» Алдана Массет блистала в прямом смысле слова, надев металлизированный золотой комбинезон с накидкой и высокими сапогами. «Мисс Бонэйр» Николь Пейликер-Виссер привезла сокровища своего острова: кораллы, ракушки и осьминога. Над головой «Мисс Чили» Инны Молл парили копии двух белых голубей, «Мисс Конго» Доркас Диенда несла в руке голову леопарда. «Мисс Эстония» Бригитта Шабак вместо шляпы надела волчью голову.

Фото: Instagram*/missuniverse 1/7 Фото: Instagram*/missuniverse 2/7 Фото: Instagram*/missuniverse / Соцсети 3/7 Фото: Instagram*/missuniverse / Соцсети 4/7 Фото: Instagram*/missuniverse 5/7 Фото: Instagram*/missuniverse 6/7 Фото: Instagram*/missuniverse 7/7

Для некоторых проход оказался фатальным. Во время предварительного дефиле в вечерних платьях «Мисс Ямайка», офтальмолог Габриэль Генри упала со сцены. Ее госпитализировали. Отставка судей конкурса Народное голосование завершилось 19 ноября, лидировали Филиппины и Бангладеш. Затем организаторы продлили его — тихо, без уведомлений. Окном воспользовались жители Парагвая, за час количество голосов за их участницу подскочило до 16 миллионов. Перед финалом три члена жюри взяли самоотвод. Французский футбольный тренер Клод Макелеле и принцесса Камилла ди Борбон делле Дуэ Сицилия сослались на личные причины. Французско-ливанский пианист и композитор Омар Харфух не стал молчать. По его словам, одновременно с официальной существовала альтернативная судейская комиссия, в которую не вошел ни один из восьми реальных членов жюри. «Она состоит из лиц, имеющих значительный потенциальный конфликт интересов из-за некоторых [личных] отношений с некоторыми претендентами на „Мисс Вселенная“, включая человека, ответственного за подсчет голосов и обработку результатов, что представляет собой еще один конфликт интересов», — сказал Харфух. После откровений музыканта в соцсетях всплыла информация о романе участницы конкурса, обладательницей титула «Мисс Парагвай» Янины Гомес с Джеймсом Ирвином Хили — судьей проекта «Мисс Вселенная: За пределами короны». В итоге девушка вошла лишь в топ-30. Победу одержала участница от Мексики Бош. Правинар Сингх стала первой вице-мисс, третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.