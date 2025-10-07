Победительница конкурса «Мисс Россия-2025» Венза сообщила, что участие в конкурсе стало для нее спонтанным решением

Победительница конкурса «Мисс Россия-2025» — 22-летняя Анастасия Венза — рассказала Life.ru о своем пути в модельном бизнесе и учебе на хирурга. Девушка призналась, что участие в конкурсе стало для нее спонтанным решением.

Анастасия начала модельную карьеру в 14 лет под руководством известного кутюрье Вячеслава Зайцева. В 18 лет ей предложили пройти кастинг на «Мисс Россию», но тогда приоритетом было поступление в университет.

«Дни были максимально насыщенные, — вспоминает Анастасия. — Накапливалась усталость, но несмотря на это, я училась черпать силы из своих целей и вдохновения».

На сцене конкурса не было скандалов и интриг — девушки поддерживали друг друга. Анастасия особенно тепло вспоминает Алену — одну из главных претенденток на победу.

После победы Венза объявила, что направит выигранный миллион рублей на помощь новорожденным. Эта идея родилась не на волне славы: Анастасия давно мечтала о благотворительном проекте.

В ноябре Анастасия представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде. Она готовится основательно: совершенствует английский, отрабатывает дефиле, продумывает образы. Но главное, по ее словам, — сохранить себя.