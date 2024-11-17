Финал конкурса прошел в Мехико 16 ноября. В мероприятии приняли участие более 120 красавиц из разных стран. РФ представляла Валентина Алексеева, которая завоевала победу на конкурсе «Мисс Россия — 2024». Она вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная — 2024» вместе с представительницами Мексики, Боливии и других государств.

Ранее победительницей конкурса «Мисс Земля» стала девушка из Австралии — 21-летняя модель и студентка университета Саншайн-Коэст Джессика Лейн. В финал прошли четыре претендентки. Помимо Лейн, титулы получили красавицы из Перу, США и Исландии. В конкурсе участвовали представительницы 76 стран. От России выступала 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2023 году она выиграла корону на конкурсе «Краса России».