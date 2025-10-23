Будапешт должен был стать ареной для прорыва, но вместо этого превратился в символ дипломатического провала. Новость об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа взорвала информационное пространство всего мира. Ведущие мировые издания — от Вашингтона до Дохи — выносят свой вердикт: что именно пошло не так и чего ждать дальше?

Холодный душ реальности Американское издание Politico обрисовало картину разочарования Вашингтона. Надежды, которые породил состоявшийся два месяца назад саммит на Аляске, якобы разбились о «непоколебимый максимализм» Кремля, который продолжает видеть в расширении НАТО экзистенциальную угрозу. В материале сквозит раздражение. По информации источников издания, с прошлой встречи с Путиным Трамп ушел, по сути, с пустыми руками, не сумев добиться каких-либо уступок со стороны главы российского государства.

Фото: РИА «Новости»

Публичные заявления американского президента о желании России прийти к миру якобы опровергла суровая реальность: в качестве аргумента этому Politico приводит продолжающиеся воздушные атаки на украинские территории, а также отказ Москвы от прямых переговоров с Киевом.

Встреча в таких условиях была обречена с самого начала. Politico

От разочарования к угрозам Британская деловая газета Financial Times сдержанно отреагировала на отмену саммита в Будапеште, сфокусировав внимание на шагах, которые последуют за этим решением. Авторы материала указали, что пока происходящее выглядит как прямая дорога к эскалации, ведь Трамп, не видя дипломатического прогресса, в публичном поле размышляет о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Таким образом, указала FT, возможность ударов украинской армии по Москве из гипотетической превратилась в предмет официального обсуждения.

Язык дипломатии исчерпан. Financial Times

Кто в ответе за «подрыв» мира? Будапештское издание Hungarian Conservative, журналисты которого находятся в эпицентре отмененного события, предложило, пожалуй, самый объемный взгляд на случившееся. Оно попыталось оценить ответственность всех сторон.

Фото: РИА «Новости»

Помимо ставших уже стандартными обвинений России в отсутствии гибкости, журнал указал и на «скоординированные усилия» ЕС, западных СМИ и Киева, выставивших любое сближение с Москвой токсичным. По мнению обозревателей, их работа по дискредитации любых переговоров с Путиным оказала большой эффект на происходящее. Кроме того, авторы издания предположили, что Трамп несколько выдохся после достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Истощение дипломатии и надежды Катарский телеканал Al Jazeera, обладающий глобальным охватом, отреагировал на срыв переговоров с глубоким пессимизмом. Журналисты издания сфокусировались на горьком контрасте между обещаниями и реальностью, а также на загубленных человеческих жизнях.

Фото: РИА «Новости»

Канал напомнил, что провал с саммитом — по большому счету второй за короткое время, ведь встреча лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске не принесла желаемых результатов. Тем временем вооруженный конфликт стал самым кровопролитным в Европе со времен Второй мировой войны. Al Jazeera едко противопоставил предвыборные заявления Трампа о достижении мира за 24 часа с суровой реальностью его президентства. По мнению авторов материала, провал в Будапеште означает вовсе не паузу, а углубление трясины, в которой тонут десятки тысяч жизней и последние остатки надежды.

Срыв запланированного саммита означает, что конца российско-украинской войне пока не видно. Al Jazeera

Также канал отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает пытаться надавить на Белый дом, требуя от него увеличения военной поддержки. В свою очередь, американский президент дает понять, что именно европейские партнеры Украины по НАТО должны занять более активную позицию по этому вопросу.