Миротворец на тропе войны. Медведев прошелся по Трампу после отмены встречи с Путиным

Отменив саммит с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, американский президент Дональд Трамп встал на тропу войны Россией. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый „миротворец“ теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. <…> Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — написал он.

Медведев также обозначил плюсы, которые можно извлечь из решения президента США. По мнению политика, это позволит российской стороне действовать решительнее.

«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», — отметил он.

Ранее стало известно, что от встречи с Путиным Трампа мог отговорить госсекретарь Марко Рубио. Он хотел защитить главу Соединенных Штатов от возможного публичного поражения на переговорах.