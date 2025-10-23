В Польше раскрыли причину отмены встречи Путина и Трампа в Венгрии

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отменили после вмешательства госсекретаря Марко Рубио, отговорившего главу Белого дома от этой встречи. Об этом заявила изданию Fakt польская журналистка, специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

По ее словам, госсекретарь США хотел защитить Трампа от возможного публичного поражения на переговорах с Путиным.

«Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром», — сказала она.

Госсекретарь мог опасаться, что недостижение компромисса на встрече в Будапеште могло обернуться для американского лидера крупным провалом. Если бы Трамп не смог выполнить свои предвыборные обещания, то это серьезно бы ударило по его репутации.

Глава Белого дома сообщил об отмене саммита с Путиным в Будапеште во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.