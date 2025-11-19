Автоэксперт Балабас назвал утопией внедрение беспилотного такси в России

Министерство транспорта сообщило о планах ввести летающие такси в эксплуатацию, начав с тестирования беспилотных машин в Самарской области. Реализация проекта предусматривает постепенное внедрение и инвестиции в инфраструктуру регионами. Тем не менее, автоэксперт Евгений Балабас в разговоре с MIR24.TV назвал идею преждевременной и технически невозможной в современных условиях.

Специалист убежден, что подобное нововведение трудно реализовать ввиду ограниченных ресурсов и отсутствия необходимых технологий. Вопрос коммерческой целесообразности также ставится под сомнение: непонятно, насколько большим окажется спрос населения на услуги летающего такси и сможет ли проект окупиться.

«Это внедрение летающих такси абсолютная утопия, причем не только в России, но и во всем мире», — считает эксперт.

Тем временем пилотные испытания продолжаются, представители власти продолжают заявлять о намерении развивать новую транспортную отрасль. Однако будущее воздушной мобильности в России остается открытым вопросом, подчеркнул Балабас.