Легкая победа или тонкий расчет? Как западные СМИ отнеслись к пасхальному перемирию Путина

Заявление Владимира Путина о пасхальном перемирии западные СМИ встретили почти единодушно. Они назвали его неожиданным и сенсационным. Издания сходятся во мнении, что это был выигрышный для России шаг в дипломатическом плане. Как зарубежные журналисты оценили предложение Путина — в материале 360.ru.

В США признали легкую дипломатическую победу Путина Аналитики из The Wall Street Journal назвали пасхальное перемирие легкой дипломатической победой. «Краткое предложение о прекращении огня — это легкая дипломатическая победа Путина», — написали в издании.

В статье The New York Times американские журналисты подчеркнули, что, объявив о пасхальном перемирии, Россия показала открытость к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. «Президент России Владимир Путин отдал приказ „прекратить все военные действия“ против Украины с вечера субботы до воскресенья, объявив „пасхальное перемирие“, которое, вероятно, должно показать нетерпеливой администрации Трампа, что Россия по-прежнему открыта для мирных переговоров», — говорится в статье. Журналисты из Washington Post также высказали мнение, что заявление Путина могло быть сделано на фоне угроз, которые высказал ранее президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что в случае если «переговоры начнут становиться слишком трудными», то Штаты отойдут в сторону и прекратят попытки дипломатического урегулирования конфликта. «Объявление Путиным краткого пасхального перемирия было сделано потому, что „российское руководство поняло, что им нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны“», — привело издание слова некоего российского ученого, пожелавшего остаться неназванным.

Британцы обратили внимание на важную деталь Британская газета The Guardian оценила объявленное перемирие как удивительное и назвала его «неожиданным ходом Путина». «Путин удивил всех», — написали авторы статьи.

Газета Mirror поддержала коллег, подобрав событию еще более яркий эпитет. По мнению журналистов, пасхальное перемирие можно считать «сенсационным».

Издание The Sun заявило, что западные власти скорее всего отнесутся к этому решению, как к положительному шагу на пути к миру.

«Предложение Путина о пасхальном перемирии будет воспринято как позитивный шаг на пути к столь необходимому миру в Восточной Европе, даже если оно продлится всего несколько дней», — уверены авторы статьи. В Daily Mail назвали «ошеломляющим шагом Кремля» решение о перемирии на Пасху. Журналисты также напомнили, что свое заявление Путин сделал на фоне крупного обмена военнопленными между Россией и Украиной. По данным МИД ОАЭ, состоявшийся 19 апреля обмен стал самым крупным с начала спецоперации. Помимо передачи военных в формате «246 на 246», стороны также согласились обменяться ранеными бойцами.

В Европе предложение о перемирии связали с США Немецкая газета Handelsblatt назвала предпосылки этого предложения о перемирии «изначально неясным». Также издание высказало предположение, что российская сторона таким образом дает сигналы администрации США о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. «Путин, вероятно, надеется на еще большую благосклонность президента США Дональда Трампа. В субботу он заявил о готовности сторон к компромиссу — на это, видимо, рассчитывает российский лидер», — написали авторы статьи. Обозреватели норвежской газеты Dagbladet выразили явное удивление неожиданным заявлением российского президента. «Президент России Владимир Путин в субботу удивил всех, объявив о прекращении огня. Однако украинскую сторону это не удовлетворило», — написали журналисты.

Французское издание Journal du Dimanche также отметило, что перемирие может быть вызвано тем, что американская сторона, участвующая в переговорах между Россией и Украиной в качестве арбитра, высказывает нежелание заниматься переговорами, если они затянутся. «Однако переговоры тормозятся настолько, что Соединенные Штаты, похоже, решили оказать на процесс давление. Перед отъездом из Парижа госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что у его страны есть „другие приоритеты“, кроме посредничества между Киевом и Москвой. И заявил, что необходимо „в ближайшие дни определить, возможен мир или нет“. Он заявил, что если мира достигнуть не получится, то США „должны двигаться дальше“», — написали журналисты. Значительным перемирие назвали и журналисты британского издания Sky News. По их словам, это может стать первым перемирием, когда будет достигнуто действительное прекращение огня. Но в то же время авторы материала отметили, что оно стало реакцией на угрозу США о выходе Вашингтона из переговоров по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал официальный ответ на предложение о прекращении огня на Пасху.