Сегодня 14:14 Совсем другие стандарты жизни. Почему мы не заметили, как во многом обошли Европу Публицист Миронова: Олимпиада показала, что Европа отстала от России 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

Мир

Спортсмены

Париж

Европа

Олимпиада в Париже — 2024

Все новые шокирующие новости приходят из Парижа. Спортсмены и болельщики Олимпиады показывают суровые условия быта, жалуются на преступность, антисанитарию, отравления, кишечные инфекции, неудобные кровати и отсутствие продуктовой доставки. Ряд олимпийцев выбыли из состязаний за медали, оказавшись на больничной койке. Пресловутый заплыв в Сене скосил сразу несколько атлетов.

Из России жалобы на картонные кровати, отсутствие доставки и плавание в грязной реке смотрятся странно: мы настолько привыкли к комфорту, что перестали осознавать его как преимущество. Более того, множество наших сограждан считают, что мы живем очень плохо. Оказывается, у тех же французов некоторые сферы быта организованы еще хуже. Это для нас, конечно, слабое утешение. Тем не менее все следует называть своими словами: Олимпиада окончательно показала, что Европа кое-в-чем далеко от нас отстала.

Фото: Marijan Murat/dpa / Global Look Press

Не может быть! Из моей прошлой колонки особенный спор вызвал тезис о том, что в России выросли стандарты качества жизни, причем в очень и очень многих сферах. Иные читатели открыто меня высмеяли: дескать, родину люби, да не заговаривайся, не может у нас быть лучше, чем у них. Увы, так рассуждают даже те, кто в Западной Европе, в США в последние годы побывал и своими глазами увидел — да, таки кое-что там гораздо хуже. У нас с этим фактом лишь начинают свыкаться. Сначала глаза скептикам открыли эмигранты последней волны, которые ехали туда полные уверенности в более удобном, безопасном и справедливом западном быте. А оказалось, что там неудобно, опасно и далеко не всегда справедливо. На нас посыпались откровения релокантов: клопы, суровый рынок аренды жилья, отсутствие быстрой курьерской доставки, опаздывающие электрички, бомжи на улицах, отсталые сайты госструктур, низкая цифровизация быта, допотопные приложения для бронирования билетов и эти самые упавшие требования к качеству жизни, ее безопасности.

Теперь Олимпиада… Кто не желал верить нашим релокантам, может послушать иностранных спортсменов, болельщиков — видеороликов из Парижа каждый день поступает море.

Фото: Spada/Keystone Press Agency / Global Look Press

Спортсменов селят в номерах с одним душем на 10 человек. У них картонные кровати и тонкие матрацы, грязные столовые, битком набитые автобусы для перевозки спортсменов. Белье постельное — синтетика, на улицах — мусор. Постоянные нападения, грабежи — отчеты с Олимпиады напоминают криминальные сводки: приехавшие со всего мира болельщики рассказывают, как их грабят, обворовывают, обсчитывают. Оказывается, для тысяч людей из десятков стран мира, которые принято считать условно догоняющими и даже отсталыми, давно уже не считается нормой быть ограбленным посреди бела дня и в центре столицы.

Будьте покойны, здесь вам не Париж Для нас это норма? Когда мы в последний раз слышали, к примеру, про грабеж в центре Москвы? Вот так, чтобы туристу к горлу приставили нож и забрали у него, скажем, дорогой галстук? Нонсенс. Есть грабежи, они происходят ночью и на окраинах. И редко. Кражи? Буквально два дня назад лично со мной приключилась история: я забыла свою сумку на веранде кафе. Поздний вечер, барная улица Петербурга. Хватилась через полчаса, стала искать. Вернулась на веранду — сумки нет. А в ней — все документы, карты трех банков, ключи от квартиры, телефон. Обратилась к официантам — они достали из подсобки мою сумку. Кто-то из посетителей увидел ее висящей на кресле и отнес на стойку, а со стойки ее убрали в подсобку — дожидаться хозяйки. То есть меня. Из сумки не пропало ничего, ее даже не открыли! Думаю, случись со мной аналогичная история в Париже, я бы попала в очень большие неприятности. Я была в Париже, да, знаю, о чем говорю. Помните, как мы раньше рассказывали друг другу удивительные истории, почерпнутые из телесюжетов: например, о патологической честности японцев, которые могут неделями ходить мимо лежащего на дороге кошелька? Тогда это казалось нам невероятным. Сегодня у нас никто не крадет забытую на шумной улице сумку.

Это и есть новое качество жизни. Совсем другие стандарты безопасности. Не знаю, как сейчас в Японии, по-прежнему ли там не подбирают брошенные кошельки, но во Франции с кошельком легко можно расстаться, даже если держишь его при себе.

Подумаешь, проблевались Что насчет кишечной инфекции? Пресловутый заплыв в Сене приносит новости одну за другой. В ходе заплыва спортсменка Екатерина Шабалина, которая сейчас выступает за Казахстан, захлебнулась водой из Сены, и ее тошнило. Но сначала несколько раз на старте прилетело от соперниц по голове — судьи почему-то не стали обращать на это внимания. Париж — город суровый, это в Екатеринбурге, откуда Шабалина родом, уже не принято бить прилюдно по голове, а во Франции, похоже, дела обстоят иначе. Причем сильно иначе, судя по тому, что канадского триатлониста Миславчука вырвало от воды в Сене 10 раз!

Фото: Тайлер Миславчук — канадский триатлет. Kenjiro Matsuo/AFLO / Global Look Press

После купания уже троих госпитализировали с кишечной инфекцией. И это — именно следствие низких требований к качеству жизни. У нас когда-то было так же: ничего, проблюются, главное — сэкономить. Я уже писала в прошлый раз: в российских городах полно рек с живописными набережными, мы тоже могли бы ради красивой картинки устраивать в них заплывы и зазывать на купание туристов. Но не делаем. У нас даже по поводу воды в море давно возмущаются. Постоянно обсуждают слив канализации в море в Анапе, Геленджике, Дербенте. Мы уже привыкли, что никто не хочет плескаться в отходах, но оказалось, что так теперь не везде: в Париже вот ради красивых репортажей готовы и выкупаться.

Фото: Marijan Murat/dpa / Global Look Press

Доставка две недели Сфер, где у нас точно лучше и прогрессивнее, чем в Европе и США, очень много. Мы просто не замечаем комфорта, к примеру, от развитого сервиса доставки или дешевого такси. В Европе не так. В Испании или Италии курьерская доставка дорога и ждать ее нужно неделю. Там нет никаких «доставим за час». Еда на дом едет полдня в среднем. В Германии даже почта работает медленно. Причем в этой сфере мы ушли в отрыв давно. Еще в пандемию обсудили, что нас спасли развитая доставка и цифровизация услуг. Но тогда это воспринималось со смехом. Хотя над чем же смеяться?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Сейчас много уехавших. Они сообщают оттуда, что, действительно, повода для смеха мало, в Европе, США, а уж тем более в какой-нибудь Аргентине отсталая сфера услуг, «цифра» в быту не развита.

В той же Франции невозможно записаться на стрижку условно в гугл-картах и потом получить напоминание в соцсетях и там же оставить отзыв, который сразу появится на карте. В одном месте записаться онлайн к врачу, оплатить налоги, купить билет на самолет, посмотреть результаты анализов? Это попросту невозможно. Вероятно, отдельные аналоги есть в Польше, балканских странах. Но в основном ситуация там с условными госуслугами печальная.

В целом цифровая отсталость Европы поражает. Недавно для дела зашла на сайт британского правительства. Прямо скажем, вчерашний день.

О, дивный новый третий мир! Теперь наши прозападные активисты, лидеры мнения увидели, что в Европе в сравнении с нами во многих сферах организации быта стандарты снижены, кое-где европейцы и вовсе от нас отстают. Раньше наши люди в это не верили, затем начали посмеиваться над подобными наблюдениями. А теперь, когда свидетельств достигнутого разрыва стало слишком много, начались попытки извернуться и объяснить их в пользу выбора Европы. Ведь людям, которые бросили здесь все, остро необходимо как-то оправдать свой отъезд. Что сложно сделать, если ты продал в России за бесценок жилье и уехал туда, где плавают в сточных водах и сантехника нужно ждать две недели. Самой яркой пока была попытка Екатерины Шульман*, которая вдруг сообщила нам, что развитый цифровой быт, доставка, насыщенный сектор мелких бытовых услуг с условным вызовом сантехника в течение часа — это радость стран третьего мира. Ну, дескать, в таких странах много дешевых свободных рук, они конкурируют за каждую копейку, потому стараются.

Фото: Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Даже доступность медицины у нас объясняют нашей отсталостью. Все чаще встречаю мнение, что возможность попасть к врачу хотя бы в течение двух недель — это следствие не советской модели здравоохранения, а дешевизны труда врачей: в Англии труд врачей дорог, их мало, а в России, что и полагается «стране третьего мира», дешев как труд врачей, так и работа преподавателей, которые их выучили. Потому, мол, у нас врачей много. Может, это и впрямь симптомы третьего мира, пусть так. Но жить в мире, где можно быстро попасть к врачу или вызвать сантехника, за час получить покупку, посмотреть анализы на «Госуслугах», куда приятнее. Особенно если при этом ты можешь не бояться за оставленную на улице сумку и твое правительство не загоняет тебя ради красивой картинки плескаться в грязной реке.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.