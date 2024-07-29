Милей отказался признавать победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле

Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Фото: РИА «Новости»

Лидер Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Информация свидетельствует о победе оппозиции… Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа», — подчеркнул политик.

По данным El Nacional, согласно предварительным результатам, Николас Мадуро одерживает победу на президентских выборах. По словам главы Национального избирательного совета (CNE) Элвиса Аморосо, он набрал 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Также о победе Мадуро сообщал его штаб. При этом глава штаба Хорхе Родригес призвал дождаться официальных результатов CNE.

В правительстве Венесуэлы ранее заявили о вмешательстве ряда государств в выборы в стране.

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