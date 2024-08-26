Сегодня 20:04 Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов Ученый Эйсмонт: здоровью астронавтов, застрявших на МКС, ничего не грозит 0 0 0 Фото: Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA / Global Look Press Мир

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Американский космический корабль Starliner прибыл на МКС еще в начале июня, но сломался. Теперь двое астронавтов восемь месяцев будут ждать корабль компании SpaceX, которая вернет их на Землю. Специалисты утверждают, что скучать американцам не придется, а запасы еды и воды будут привозить транспортные корабли. Подробности выяснил 360.ru.

Застрявшие на МКС Днем 5 июня космический корабль Boeing CST-100 Starliner с двумя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции. Однако на следующий день при приближении к МКС выявили утечку гелия и проблемы в двигателях. Было решено не рисковать экипажем и оставить людей на МКС. Как оказалось впоследствии, они пробудут там аж до февраля 2025 года. Сам Starliner отстыкуется от станции в начале сентября и в беспилотном режиме полетит на Землю. Там компания-разработчик протестирует все оборудование, чтобы узнать причины поломок. У NASA уже были претензии к Boeing из-за неработающего программного обеспечения. Астронавтов обещают вернуть домой во время будущей миссии Crew-9 — ради этого ее экипаж сократят на двух человек. Перевозчиком выступит корабль Dragon от SpaceX. Хозяин компании Илон Маск отметил, что единственная страна, которая могла бы спасти американцев, если бы не было SpaceX, — Россия.

Голодать на МКС не придется Похожие случаи в космосе уже бывали. Советский космонавт Сергей Крикалев должен был находиться на научно-исследовательской орбитальной станции «Мир» пять месяцев, но из-за развала СССР провел там 311 дней, напомнил 360.ru научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Никаких серьезных последствий для здоровья и вообще каких-то трудностей не было. Потому что время от времени космическую станцию — раньше «Мир», а сейчас МКС — навещает транспортный корабль «Прогресс». Он довольно большой, доставляет примерно две тонны груза: это топливо, запчасти, вода, еда и прочее. Натан Эйсмонт

Таким образом, схема поставок в космос налажена, поэтому американцы точно не будут страдать от голода и жажды, заверил эксперт. Уныния от безделья у них тоже не будет: существует специальная научная программа, которую выполняет экипаж МКС (а это представители 14 стран).

Интересно Последний грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к Международной космической станции 25 августа. Он привез 2,5 тонны груза: воду и топливо, оборудование для научных экспериментов и азот для пополнения атмосферы. Последний грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к Международной космической станции 25 августа. Он привез 2,5 тонны груза: воду и топливо, оборудование для научных экспериментов и азот для пополнения атмосферы.

«Многих волнует, как поведут себя организмы американцев, ведь они не проходили тренировок на столь продолжительный полет. Если говорить о подготовке чисто физической и психологической, то тоже можно рассчитывать на то, что никаких серьезных трудностей не возникнет», — заверил Эйсмонт. Более того, по мнению собеседника 360.ru, непредвиденная задержка может принести пользу: показать, как это скажется на работоспособности астронавтов, их возможностях решать новые задачи.

Фото: Boeing CST-100 Starliner на подлете к МКС / Викимедиа

Что известно об экипаже Starliner Барри Юджин Уилмор, которого также называют Бутч, — капитан первого ранга ВМС США. У него степень магистра в области электротехники и авиационных систем. Во время службы в армии воевал в Персидском заливе, был летчиком-испытателем. Летом 2000 года зачислился в отряд NASA и получил квалификацию «пилот корабля». Для 61-летнего Уилмора нынешний полет в космос уже третий. В последний раз он был на орбите в 2014 году в составе российско-американского экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М». Тогда для замены вышедшего из строя стабилизатора напряжения Уилмор провел в открытом космосе более шести с половиной часов.

Фото: Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс в скафандрах Boeing на пути к стартовому комплексу на мысе Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA / Global Look Press

Сунита Лин Уильямс — офицер ВМС США. Во время службы в армии получила квалификацию офицера-водолаза, затем прошла летную подготовку и принимала участие в ряде боевых операций в Персидском заливе. Окончила школу летчиков-испытателей и руководила проверкой новых вертолетов. Уильямс зачислили в отряд астронавтов NASA в июне 1998 года. Она дважды летала на МКС в составе интернациональных экипажей, в общей сложности семь раз выходила в открытый космос. Нынешний полет на орбиту для 58-летнего бортинженера, как и для ее напарника, уже третий.