Команду Crew-9 сократят до двух человек, чтобы вернуть на Землю экипаж Starliner

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Экипаж будущей миссии Crew-9, в котором есть российский космонавт Александр Горбунов, сократят до двух человек. Об этом сообщили в НАСА, передало РИА «Новости».

Как отметили в национальном управлении, такая мера необходима, чтобы вернуть на Землю с Международной космической станции экипаж Starliner.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что НАСА начнет операцию по спасению экипажа Starliner. По данным СМИ, после отделения от ракеты-носителя заметили утечку гелия в капсуле. Кроме того, во время полета отказали четыре двигателя. Эксперты выразили опасения, что экипаж застрянет на МКС, пока его не спасут.

Журналисты газеты отметили, что если НАСА начнет спасательную операцию, это будет ударом для компании Boeing, которая и так столкнулась с проблемами.

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